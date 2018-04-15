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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.04.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

AVM arzı 12.3 milyon metrekareye ulaştı

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AVM arzı 12.3 milyon metrekareye ulaştı

JLL Türkiye’nin hazırladığı ‘Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu’na göre 2018’in ilk çeyreğinde AVM arzı 405 merkezde 12.3 milyon metrekare olarak hesaplandı. İstanbul’daki A sınıfı ofis arzı 5.3 milyon metrekareye ulaşırken, İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarındaki lojistik arzı 9.96 milyon metrekare seviyesine yükseldi. İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise, bir yıl öncesine göre yüzde 59 arttı.

Ticari gayrimenkulde özgün profesyonel hizmetler sunan JLL Türkiye’nin, perakende, ofis, lojistik ve turizm sektörleri özelinde ‘referans’ olarak kabul edilen araştırma raporu yayınlandı. 2018’in ilk çeyreğinin mercek altına alındığı ‘Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu’na göre perakende, A sınıfı ofis piyasası, lojistik ve turizm sektörlerinde bir yıl öncesine göre sayısal anlamda büyüme söz konusu.

‘POP-UP STORE’ KAVRAMINI SEVDİK

JLL’nin raporuna göre 2018’in ilk çeyreğinde AVM arzı 405 merkezde 12.3 milyon metrekareye ulaştı. Bu rakam, 2017’nin ilk çeyreğinde 375 merkezde 11.2 milyon metrekare olarak hesaplanmıştı. İstanbul, Toplam Kiralanabilir Alan (TKA) kapsamında yüzde 37 ile önemli bir pay sahibi konumunda. JLL uzmanlarına göre geçtiğimiz yıllarda önemli bir durgunluk yaşayan perakende pazarı, yatırımcıların teşviklere yönelik olumlu yaklaşımı ve ‘Pop-up’ mağazalar gibi kısa vadeli çözümler sayesinde toparlanma eğilimini göstermeye devam etti.

TERCİH ANADOLU YAKASI

JLL’nin çalışmasında A sınıfı ofis pazarına ilişkin veriler de yer aldı. İstanbul’daki A sınıfı ofis arzı 2017’nin ilk çeyreğinde 4.9 milyon metrekare iken, bu yıl 5.3 milyon metrekareye ulaştı. Anadolu yakası, inşaat halindeki yeni ofis projelerinin yüzde 78’ine ev sahipliği yapıyor. Kurumsal ofis kiracıları daha düşük kira seviyeleri için ‘kontrat devam ederken yeni bir kontrat görüşmesi sürecine girme eğilimi gösteriyor. Bazı yabancı şirketlerin de dekorasyon maliyeti avantajı ve kontrat iptalinin esnekliği gibi nedenlerden ötürü hazır ofisleri tercih ettiği görülüyor.

LOJİSTİK ARZINDA KESİNTİSİZ BÜYÜME

İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarındaki toplam lojistik arzı, bir yıl öncesine göre 612 bin metrekare artarak 9.96 milyon metrekareye ulaştı. 2017’nin ilk çeyreğinde kurumsal şirketler 10.000-20.000 metrekare aralığındaki depolara ilgi gösterirken, orta ölçekli firmaların talebinin 2.500-5.000 metrekare büyüklüğündeki depolar üzerinde yoğunlaştığı gözlendi.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR
JLL’nin araştırma raporunda, İstanbul özelindeki turizm rakamları da paylaşıldı. 2018 Ocak-Şubat döneminde İstanbul’a gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki seneye göre yüzde 59 oranında artış gözlendi. Yabancı yolcu sayısında ise yüzde 23’lük bir artış söz konusu. İstanbul ‘genel’ otel doluluk oranı performansı bir yıl öncesine göre yüzde 38 oranında pozitif ivme kazandı ve genel doluluk oranı yüzde 65’e ulaştı. Günlük oda fiyatı ise yüzde 8 artarak 70.3 Euro seviyesine geldi.

 

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