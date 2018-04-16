Av yasağı başladı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizlerde başlayan av yasağına rağmen tezgahlardaki balık çeşitliliği sürüyor. Dar gelirlinin önemli besin kaynaklarından balıkta fiyatlar ise 10 TL'den başlıyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av yasağına rağmen tezgahlarda balık çeşitliliği sürüyor. 15 Nisan'dan itibaren Türkiye denizlerinde büyük ebatta motorlar ve gırgırlar için başlayan av yasağının ardından balık tezgahlarında fiyatlar adeta dip yaptı.
Bandırma Balık Hali'nde esnaflık yapan Cem Tecimen, vatandaşların başlayan balık yasağını sanki balık hiç avlanmayacakmış gibi anlamaması gerektiğini ifade ederek, "Balık avlanması sadece büyük ebat motor ve gırgırlar için. Olta balıkçılığı, amatör balıkçılık devam ediyor" dedi.
Tecimen, "Herkesin bildiği üzere 15 Nisan'da balık yasağı başladı. Bu yasak halkımızın bildiği üzere balık avlamak yasak anlamına gelmiyor. Büyük motorlar, gırgır diye tabir edilen büyük balıkçı tekneleri için bu yasak. Küçük kayıklar, amatör balıkçılar ve olta balıkçılarına yasak yok. Halen devam ediyorlar. Bu dönemde balıklar yumurtalarını, yavrularını bırakmaya başladıkları için büyük motorlar ve gırgırlarda bunlara zarar verdiği için böyle bir yasaklama dönemi oluşturuldu" dedi.
Avlanma yasağının başlaması ardından tezgahlardaki balık çeşitliliği ve fiyatlar hakkında da bilgiler veren Tecimen, "Bu sabah hamsi, istavrit, uskumru, gümüş kilosu 10 TL'den, çinekop ve levrek 25 TL'den, çipura ise 10 TL'den alıcı buluyor. Yazın balık daha bol oluyor. Yaz aylarında menekşe ya da diğer bir adıyla izmarit balığı çıkıyor. Sardalya, gümüş, zargana ve kaya balıkları ya da kelle balık dediğimiz kaya levreği, işkinez, karagöz bollaşıyor. Tüm halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Yaz aylarında balıkçılık tüm hızıyla devam ediyor" dedi.
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