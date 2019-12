Atlar ranta koşuyor

YILLIK 300 BİN TL KAZANÇ

Büyükada’da 226 tane fayton bulunduğunu söyleyen bir fayton sahibi, “Bu işi kötü yapanlar var. Atlara iyi bakmıyorlar. Ancak bu işi herkes kötü yapmıyor. Faytonları kaldırmak istiyorlar ancak bizim ticari kaybımızı düşünmüyorlar. Faytonun ve atların özelliklerine göre satın almak isteyen kişi 400-500 bin TL’yi gözden çıkarmalı. Bu paraları almadan faytonculuğu bırakamayız” dedi. Diğer bir fayton sahibi de kazançları konusunda şu bilgileri verdi: “Faytoncular, yaz döneminde daha büyük iş yapıyor. Bu dönemde 600 bin TL’ye yakın kazanç sağlıyor. Bunun yaklaşık yarısı atların bakımı ve diğer masraflara gidiyor. Faytoncuya 300 bin TL kalıyor.”

FAYTON SAHİPLERİ ÇOK GÜÇLÜ

Yaklaşık 40 yıldır adada yaşadığını söyleyen eski bir faytoncu ise şöyle konuştu: “2016 sonlarında adalar karantina altına alınmıştı. At girişi yasaktı. Buradaki amaç at sayısını azaltıp bu işi sonlandırmaktı. Ancak 2018 sonuna doğru yeniden at girişine izin verdiler. Bu izinle yaklaşık 700 at bir anda adalara girmiş oldu. Bu girişin ardından adalardaki hayvanlarda her zaman görülenden daha çok sıkıntı görülmeye başladı. Buradaki fayton sahipleri çok güçlü. Ellerinde bir ticari araç olduğu için bunu kaybetmek istemiyorlar. Bu kadar yıl geçmesine rağmen bu işin sonlandırılamamasının sebebi de çok artan fayton ücretleri ve gelirleridir.

BİR ATA KAÇ PARA HARCIYORLAR

Bir atın bir yıllık bakım maliyetinin ne olduğu konusunda da bir at çiftliği ile temasa geçtik. Her türlü bakım ve yiyecek masrafları düşünüldüğünde iyi bakılan bir at için en az 100 bin TL harcanması gerektiği ifade edildi. Adada olan bir atın ise yıllık maliyetinin 50 bin TL’yi bile geçmediği, bu yüzden birçok atın şartlarının kötü olduğu ileri sürüldü.