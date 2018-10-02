Atatürk Barajı’nı inşa eden dev şirket konkordato istedi
Ünlü spor yorumcusu Ömer Üründül’ün babasının, iki ortağı ile kurduğu ve Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’nı inşa eden Palet İnşaat, konkordato talep etti. Yarım asrı deviren şirket adına açılan davada, kısa vadeli borçların ödenmesinde güçlük çekildiği kaydedildi. Ömer Üründül de, şirketin üç ortağından biri. Üründül ise, şirketin yönetiminde bulunmadığını, hissesinin ise sembolik olduğunu kaydetti.
ANKARA merkezli Palet İnşaat ve Tic. AŞ ile şirketin yöneticileri Alim Melih Kura, M. Emre Okyar ve K. Faik Okyar çin konkordato başvurusu 28 Eylül’de yapıldı. Ankara Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda, şirketin mali sıkıntıya düşmesinin sebeplerine de ayrıntılı olarak yer verildi. Dava dilekçesine göre Palet İnşaat kurulduğu günden bu yana onlarca projeye imza attı. Söz konusu projelerin başında ise Atatürk Barajı yer alıyor.
1966'da kurulan Palet İnşaat yüzde 35 hisse ile, Atatürk Barajı'nı inşa eden ortak girişimin lider firmasıydı.
ÖDEMELER ERTELENDİ
Dava dilekçesinde, şirketin mali sıkıntıya düşmesine, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler neden oldu. Dilekçeye göre, dünyada nakit bolluğunda yaşanan azalma, artan jeopolitik riskler, 15 Temmuz darbe girişimi ve kurlardaki sert yükseliş şirketin mali dengesini olumsuz etkiledi. Dilekçeye göre, şirketin üstlendiği projelerin tamamına yakını kamuya ait işler. Dava dilekçesinde, şirketin üstlendiği projelere ilişkin ödemeleri ileri tarihlere ertelenmesi kısa vadeli borçların ödenmesini güçleştirdi.
SÖZLEŞMELERİN DEĞERİ 660 MİLYON LİRA
Dava dilekçesine göre, şirketin elindeki projelerin sözleşme büyüklüğü 660 milyon lira. Şirketin toplam borcu ise 105 milyon 741 bin lira. Dilekçede, konkordato talep eden şirketin, borçlarını 36 ay vadede 9 eşit taksit halinde ödeyebileceği kaydedildi.
ÜÇ MÜHENDİS KURDU
Baraj, tünel ve sulama projeleri alanında yoğunlaşan Palet İnşaat AŞ 1966’da, İTÜ mezunu Ahmet Cemal Kura, Sedat Üründül ve Hayri Bingöl tarafından
kuruldu. Şirketin yönetiminde hali hazırda, ikinci kuşaktan temsilciler bulunuyor. 47.8 milyon lira sermayeli şirketin yüzde 74 hissesi Âlim Melih Kura’ya, yüzde 21 hissesi M. Emre Okyar’a, yüzde 5 hisse ise Ömer Ali Üründül’e ait. Palet İnşaat, yapımına 1983 yılında başlanan ve 2003 yılında tamamlanan Atatürk Barajı’nı üstlenen konsorsiyumun lider firmasıydı.
ÜRÜNDÜL: HİSSEM SEMBOLİK
Palet İnşaat'ın konkordato başvurusu yapmasına ilişkin Üründül Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Üründül yaptığı açıklamada “Yapılan inşaat ve ticari faaliyetin ardından yollar ayrılmıştır. Merhum babamın eski ortağının kurduğu şirkette; yönetim hakkı bulunmayan fakat bundan öte eski ortağının babama geçmişin hatırına manevi birlikteliği ifade etmek amacıyla verdiği sembolik bir hisse sözkonusudur” dedi.
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