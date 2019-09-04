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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Mahmut Can Emir / İstanbul, (DHA) 
04.09.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Asya piyasaları ticaret endişelerine rağmen yükseldi

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Asya piyasaları ticaret endişelerine rağmen yükseldi

Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki tırmanan ticaret gerilimlerine rağmen yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, ikinci döneminde yeniden başkan seçilmesi ve iki ülke arasındaki ticaret gerginliklerinin devam etmesi halinde, Çinin çok daha sert bir anlaşma ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

Diğer yandan yatırımcılar Çin ve Japonya'dan gelen Ağustos ayı servis verilerini sindirdiler.

Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.13,

- Kospi Composite yüzde 0.35,

- Shanghai Composite yüzde 0.28,

- Hang Seng yüzde 1.3 artarken,

- Shenzen Composite yüzde 0.13

- S&P yüzde 0.54 düştü.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Goushi Kataoka, Banka’nın ülke ekonomisine ve fiyat görünümüne yönelik riskleri savuşturmak için para politikasını önden gevşetmesi gerektiğini savundu. "Fiyat istikrarı hedefimiz ile gerçekleşen enflasyon arasında mesafe olduğu ortamda, BoJ’un fiyat eğilimlerinin değiştiği teyit edilene kadar beklemek yerine buna önceden yanıt vermesi önemli" diye konuşan Kataoka, "BoJ’un para politikasını güçlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Kısa vadeli faiz oranını düşürerek getiri eğrisinin şeklini değiştirebilir" dedi. Japonya’da enflasyonun kısa vadede yüzde 2 hedefine doğru hızlanmasını beklemediğini ifade eden Kataoka, "Japonya’da enflasyon diğer merkez bankalarının para politikasında daha güvercin bir duruş benimsemelerinin getireceği kur hareketlerine bağlı olarak aşağı yönlü baskı altında kalabilir" diye konuştu.

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