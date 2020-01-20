Asya borsaları karışık seyretti

Asya tarafında yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın bugün başlayan ve iki gün sürecek para politikası toplantısından çıkacak kararlara odaklandı.



BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın 15 Ocak'ta verdiği "gerekirse daha fazla parasal gevşeme konusunda tereddüt etmeyeceğiz" mesajının toplantının önemini artırdığına işaret eden analistler, buna karşın çoğunluğun görüşünün bankanın para politikasında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde olduğunu belirtti.



BoJ kararlar öncesinde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18 artarak 24.083,51 puandan günün tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,10 değer

kazanarak 110,2 seviyelerinde hareket ediyor.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 3.096,31 ve en düşük 3.070,48 puan seviyelerini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,66 artarak 3.095,79 puan oldu.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,67 düşüşle 41.664,38 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,63 kayıpla 28.874,21 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,54 primle 2.262,64 puanda seyrediyor.