AssisTT’e Erzincan'da istihdam ödülü
Türk Telekom iştiraki AssisTT, 1050’yi aşkın istihdama ulaştığı Erzincan çağrı merkezi ile ödüle layık görüldü. Erzincan’da en çok istihdam sağlayan kurum olan AssisTT’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından plaket verildi. Erzincan’da gerçekleştirdikleri istihdamı anlatan AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı konuşmada, 2018 yılında da Erzincan'da istihdamın artmasını beklediğini belirterek bölgede iş sağlayan tüm işverenlere teşekkür etti. 20’den fazla işveren kurumun katıldığı toplantının ardından Erzincan'da 2017’de en çok istihdam sağlayan işveren kurumlara plaket verildi. Erzincan'da en çok istihdam sağlayan AssisTT’in plaketi, AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım’a, Bakan Jülide Sarıeroğlu tarafından takdim edildi.
ERZİNCAN’DA 1050 KİŞİYE ULAŞTI
AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, AssisTT’in, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi. Yıldırım, “Erzincan çağrı merkezi lokasyonunda geçtiğimiz ay 200 kişilik ek istihdamla hayata geçirdiğimiz ek hizmet birimi ile yatırım ve istihdamı büyütme stratejimizde önemli bir atılım gerçekleştirdik. Böylelikle Erzincan’daki çağrı merkezimizde toplamda 1050 kişiye ulaştık. AssisTT olarak Türkiye’ye yaptığımız yatırımlara ve istihdam katkısı odaklı stratejimize aralıksız devam ediyoruz” dedi.
‘DİJİTAL FABRİKA’ HİZMETİ VERİYOR
AssisTT, Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi olarak 10‘uncu yaşını doldurdu. Bugün başta Türk Telekom olmak üzere, kamu ve özel sektörden pek çok şirkete ‘dijital fabrika’ gibi hizmet veren AssisTT’in Erzincan çağrı merkezi; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na da hizmet veriyor. Erzincan çağrı merkezinin hizmet verdiği diğer kurumlar arasında Türk Telekom, THY, TCDD, 11818 ve 11820 hatları ile Sağlık Bakanlığı da yer alıyor.
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