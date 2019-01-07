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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
07.01.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Aslan payı İstanbul’un!

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Aslan payı İstanbul’un!

İl düzeyinde yapılan hesaplamalara göre, 2017'de gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYH) en yüksek pay yüzde 31,2 ile İstanbul'un oldu. 970 milyar 189 milyon lirayla en yüksek hasılaya ulaşan İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015-2017 yıllarına ilişkin "İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2017 yılında İstanbul 970 milyar 189 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 31,2 pay aldı

İstanbul'u, 280 milyar 581 milyon lira ve yüzde 9 payla Ankara, 191 milyar 468 milyon lira ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2017 yılında toplam GSYH'nin yüzde 46,4'ünü oluşturdu.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son 3 sırada 2 milyar 787 milyon lira ile Tunceli, 2 milyar 276 milyon lira ile Ardahan ve 1 milyar 812 milyon lira ile Bayburt yer aldı.

10 İLİN KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Söz konusu dönemde, İstanbul, kişi başına GSYH'de 65 bin 41 lira ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'u, 64 bin 659 lirayla Kocaeli ve 52 bin lirayla Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında,14 bin 185 lira ile Şanlıurfa, 14 bin 80 lira ile Van ve 12 bin 729 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2017'de 10 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İstanbul, sanayi sektöründe de yüzde 29 ile 2017'de en yüksek paya sahip oldu. Ankara, yüzde 8,2 payla ikinci sırada, İzmir yüzde 7 payla üçüncü sırada yer buldu. Sanayi sektöründe yüzde 0,04 ile Iğdır, yüzde 0,02'lik paylarla Ardahan ve Bayburt illeri listenin sonunda yer aldı.

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