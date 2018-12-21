Askeri fabrika özelleştiriliyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı’na tahsisli Sakarya Arifiye’deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı.
İşletme hakkı 25 yıl olarak belirlenen tesislerin özelleştirme işlemleri, 31 Aralık’a kadar tamamlanacak. Özelleştirme kararının kasım ayında Savunma Sanayii Başkanlığı’yla Altay tankının seri üretimi için sözleşme imzalayan BMC için alındığı öğrenilirken, Harb-İş Sendikası Başkanı Bayram Bozal, karara tepki gösterdi. Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme kararında, “Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilecektir” denildi.
TSK’YA ÜRETİM
Karara şöyle devam edildi: “Fabrikada TSK’ya yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ile MSB’nin kontrolünde yeni yatırımların yapılması da dahil olmak üzere, ihale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MSB tarafından belirlenmesine, özelleştirme uygulamasında teklif sahiplerinin savunma sanayi tesisi işletme deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi MSB ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca uygun görülecek sair hususların ön yeterlilik kriteri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.”
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