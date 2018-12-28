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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Asırlık Çift Geyik Karaca konkordato istedi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Asırlık Çift Geyik Karaca konkordato istedi

Türkiye tekstil sektörünün en köklü markalarından biri olan Çift Geyik Karaca için konkordato talep edildi.

DAVA dilekçesinde, şirketin döviz cinsi kredilerinin mali dengeyi bozduğu kaydedildi. Asırlık markanın Türkiye ve Azerbaycan’da toplam 90 mağazası bulunuyor. Türkiye tekstil sektöründe ilk ihracat yapan firma olarak kayıtlara geçen markanın temelleri 1917 yılına dayanıyor.

BORÇ 171 MİLYON TL
Çift Geyik Karaca Giyim AŞ ve Narin Triko Tekstil ile bu iki şirketin sahibi Hasan-Hüseyin-Cüneyt ve Fethi Güneş kardeşler için konkordato talepli dava Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açıldı.

Önceki gün açılan davada, yaşanan mali darboğaza ilişkin bir dizi gerekçe sıralandı. Dava dilekçesine göre, döviz cinsinden alınan yüklü krediler, AVM kiralarındaki yükseliş, perakende satışlarındaki gerileme ve bankaların kredi limitlerini kullandırmaması şirketlerin mali yapısını olumsuz etkiledi. Toplamda 171 milyon liralık borcu bulunan şirketler için konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.

Asırlık Çift Geyik Karaca konkordato istedi

İLK İHRACATÇI
Çift Geyik Karaca’nın temeli 1917’de Tema Vakfı’nın Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın babası Hocazade Halil Efendi tarafından Bandırma’da atıldı. 1959’a gelindiğinde ise Karaca Ömre Sanayi olarak İstanbul’da üretime geçildi. Marka 1961 yılında Türkiye’nin ilk tekstil ihracatçısı olarak kayıtlara girdi. ‘Toprak dede’ olarak da anılan Hayrettin Karaca 1998 yılında markayı, ortağı olduğu Tekfen Holding’e bıraktı. 2005 yılına gelindiğinde ise Güneş Ailesi’ne ait Narin Group bünyesine geçen Çift Geyik Karaca’nın 2’si Azerbaycan’da 90 mağazası bulunuyor. Ünlü marka trikonun yanı sıra erkek ve kadın dış giyime de yöneldi.
Asırlık Çift Geyik Karaca konkordato istedi

Asırlık markanın temeli 1917 yılında Tema Vakfı’nın Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın babası tarafından atıldı.
 

‘KÖTÜ NİYET VARSA KABUL EDİLMEYECEK’

24 Aralık tarihi itibariyle konkordato ilan eden firma sayısının 979 olduğunu açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu rakamlar her pazartesi Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanıyor. Bu bilgiler herkese açık. Konkordato ile ilgili Meclisten geçen düzenleme var. Bundan böyle bağımsız denetim kuruluşlarının raporlamaları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek ve eğer alıcıları zarara sokmak gibi bir kötü niyet varsa kesinlikle kabul edilmeyecek” dedi. Bakan Pekcan, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada rekabetin sağlanamadığı koşullarda haksız fiyat artışlarına karşı denetimler yaptıklarına işaret ederek, yaklaşık 81 bin ürünü denetlediklerini, bunlarla ilgili 7 bin firmayla yazışma yaptıklarını, bin 800 ürünün etiketinde de hata bulunduğunu belirlediklerini bildirdi. Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na 54 bine yakın şikayet geldiğini aktaran Pekcan, bunun üzerine başlatılan mobil uygulamaya da 6 binin üzerinde şikayet ulaştığını ifade etti. Pekcan, “Bir dengelenmenin sağlandığını görüyoruz. Kontrollerimiz belli mesafe ve ölçüde devam ediyor” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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