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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
20.08.2018 - 00:57, Son Güncelleme:

Aşırı zam yapana yaptırım gelsin

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Aşırı zam yapana yaptırım gelsin

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, kurlardaki oynaklığı bahane ederek ürünlere çok fazla zam yapanlarla ilgili kamuya çağrı yaptı. Palandöken, kamunun yüksek fiyat artışlarına müdahale etmesini isterken bu tür şirketlere de yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kurlardaki artış sonrası başlayan zam furyasına isyan etti. Palandöken, aşırı zam yapanlarla ilgili olarak yaptırım uygulanmasını talep etti. Kurlardaki hareketlilik sonrası stokçuluk sorununun çok yaygın olmadığını ancak piyasada birçok aktörün kura bağlı olarak fiyatlarını artırdığını kaydeden Palandöken, bu durumun da perakende sektörünün ve küçük esnafın hayatını zorlaştırdığını belirtti. Zamlar nedeniyle bayram öncesi tüketicilerin de ikilemde kaldığını belirten Palandöken, “Böyle bir ortamda herkes üzerine düşeni yapılmalı ve gereken fedakârlıkta bulunmalı. Bu geçici bir dönem. Şu anda stokçuluk değil ama zamlar ekonomiye zarar veriyor” görüşünü savundu. Kur artışlarının fiyatlara şu an için yansımasının mantığının olmadığını savunan Palandöken, “Halen piyasada mevcut ürünler alınıp satılıyor. Eski fiyatlarla alınmış olan ürünler, yeni kur rakamlarına göre piyasada satılmaya çalışılıyor. Bu da dengeleri bozuyor. Kur artışları, bundan sonraki aylarda fiyatları ve üretim maliyetlerini etkileyecek. Ama şimdiden yansıtıldı. Buna bir nizam yapılmalı, böyle gitmemeli” dedi. Bu durumun en büyük mağdurunun tüketici olduğunu söyleyen Palandöken, şöyle devam etti:

GIDADA SORUN YOK

“Bir yol bulunmalı ve tüketicinin mağduriyeti giderilmeli. Elbette ekonomik dengelere bakılacaktır. Ancak bu kadar anlık tepki gösterilmemeli ve gelişmelere bakılmalı. Dolar gecelik değişiyor, geçen hafta 7 liraydı, bu hafta 6 liranın altına indi. Bu durumda 7 liraya göre maliyet belirlerseniz, hem süreci iyi görmemiş olursunuz, hem de tüketicilere hak etmedikleri bir maliyeti yansıtmış olursunuz. Dolar kurundaki artışa göre rakamlar güncelleniyor, ancak vatandaşın maaşı, geliri dolarla değil ki. Vatandaş TL üzerinden gelir elde ediyor ve piyasanın işleyen bir şekilde devam edebilmesi için esas olan TL üzerinden gelir elde eden vatandaşın küstürülmemesi.”

Dolardaki gelişmelerin gecelik olduğunu ama zamların kalıcı olduğunu söyleyen Palandöken, daha çok büyük firmaların zam yaptığını bildirdi. Esnafın mümkün olduğunca zamları yansıtmadığını ama büyük firmaların yüzde 25 ila 50 arasında değişen oranlarda zam yaptığını kaydeden Palandöken, “Esnaf bu artışları vatandaşa yansıtmamaya çalışırken, piyasanın bu zamlarla birlikte anılıyor olması doğru değil. Olmayan bir zam furyasından bahsediyoruz. Bu zamlar önümüzdeki aylarda da tüketiciyi piyasaya küstürür” dedi. Palandöken, temel gıdada ise şu anda bir sorun olmadığını belirtti.

KAMU EL ATMALI

Kendi stoklarındaki ürünlerine zam yapanlarla ilgili olarak müdahale edilmesini isteyen Palandöken, “Herkesin biraz sakin olmasında fayda var. Kamunun bu yüksek fiyat artışlarına müdahale etmesi gerekir. Aşırı fiyat artışı yapanlara yaptırım uygulansın. Kamu bu konuda öncü olsun” dedi. Şu anda dalgalanmaların piyasaları etkilememesi için tüm birimlerin çalıştığını vurgulayan Palandöken, şunları söyledi: “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, bayram öncesi tarafları toplayarak ne yapılabileceğine ilişkin çalışma başlattı. Diğer bakanlıklar benzer bir şekilde çalışıyor. İç piyasa ve dış piyasalara güven vermek için tüm bakanlıklar çalışma yapıyor. İthalat ve ihracat için de çalışma yürütülüyor. Böyle bir durumda alınacak kararların zamana yayılması da en sağlıklısı olur.”

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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