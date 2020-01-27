ASHİB'den 345,5 milyon dolarlık hayvansal ürün ihracatı

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl en çok kümes hayvanları etinin ihraç edildiğini aktardı.

ASHİB'in 2019'da 246 bin ton ürün ihraç ederek ülkeye 345 milyon 554 bin dolar döviz kazandırdığını ifade eden Yamanyılmaz, birliklerinin 80 bin ton ve 109 milyon dolar değerle en fazla kümes hayvanları etleri ile sakatatları ihraç ettiğini kaydetti.

Dış satımda Irak'ın geçen yıl 161 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi 62,5 milyon dolarla Suriye'nin takip ettiğini anlatan Yamanyılmaz, Orta Doğu pazarındaki istikrarsızlık, jeopolitik riskler ve korumacılık tedbirlerinin hayvansal gıda sektörünü alternatif arayışına yönelttiğini belirtti.

Yamanyılmaz, hedef pazar olarak seçtikleri Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi.