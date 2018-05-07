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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
07.05.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

ASELSAN’ın gözü yurtdışında

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
ASELSAN’ın gözü yurtdışında

İKİNCİ halka arzla, borsada işlem gören hissesini yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarmaya hazırlanan ASELSAN, gözünü yabancı yatırımcıya dikti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, bu konuda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “20 Mayıs’ta yurt dışında ‘rot-show’lara başlıyoruz. New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles, Boston gideceğimiz şehirler arasında. 10 günde 60 toplantı yapacağız” dedi. Geçen ay, Gebze Üniversitesi Rektörlüğü’nden ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Haluk Görgün, kurumda öncelikli gündeminin ihracat olacağını açıkladı. ASELSAN’ın çok ciddi bir mühendis gücü olduğuna dikkat çeken Görgün, şunları söyledi: “Ulaşımda yaptıklarımız ortada. Tünellerden otoyollardan geçiyorsunuz, ücret toplama sistemlerinin neredeyse tamamı bizim. Sağlık sektöründe cihazlar üretiyoruz. Enerji alanında yenilenebilir enerji için güç sistemleri üretiyoruz. Şimdi sağlık sektöründe x-ray ve MR cihazlarının üretilmesi konusunda çalışmalar var. Ciddi bir getiri bekliyoruz şirketimize. Asıl amacımız, sivil alandaki teknolojik bağımlılığımızı aza indirmek ve cari açığımızı kapatmak.

ROT-SHOW’LAR BAŞLIYOR
Halka arzla ilgili haziran ayına bir hedef koymuştuk. İlk defa halka arz olmuyor. Bu ikinci halka arz. ASELSAN, şu anda borsada işlem gören bir firma. Biliyorsunuz, SPK’nın ve Borsa İstanbul’un çeşitli yönergeleri var, yönlendirmeleri var. O çerçevede, haziran ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Amacımız, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek. 20 Mayıs’ta rot-show’lara başlıyoruz. Hepsi yurtdışında olacak. 10 günde toplam 60 toplantı yapacağız. Asıl amaç, dışarıdan yatırımcı çekmek. New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles, Boston gideceğimiz şehirler arasında. Yabancı fonların ciddi bir şekilde ilgi duyacağını düşünüyorum. Halka arz sürecinin hemen akabinde ekibimle seyahatlere çıkacağım. Azerbaycan, Kazakistan, Ürdün, Suudi Arabistan, Malezya, Makedonya ve Güney Afrika’da şirketlerimiz var. Buralarda yapacağımız görüşmelerle var olan değerlerimizi daha etkin nasıl kullanırız, onların yollarını arayacağız.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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