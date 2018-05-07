ASELSAN’ın gözü yurtdışında
İKİNCİ halka arzla, borsada işlem gören hissesini yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarmaya hazırlanan ASELSAN, gözünü yabancı yatırımcıya dikti.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, bu konuda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “20 Mayıs’ta yurt dışında ‘rot-show’lara başlıyoruz. New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles, Boston gideceğimiz şehirler arasında. 10 günde 60 toplantı yapacağız” dedi. Geçen ay, Gebze Üniversitesi Rektörlüğü’nden ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Haluk Görgün, kurumda öncelikli gündeminin ihracat olacağını açıkladı. ASELSAN’ın çok ciddi bir mühendis gücü olduğuna dikkat çeken Görgün, şunları söyledi: “Ulaşımda yaptıklarımız ortada. Tünellerden otoyollardan geçiyorsunuz, ücret toplama sistemlerinin neredeyse tamamı bizim. Sağlık sektöründe cihazlar üretiyoruz. Enerji alanında yenilenebilir enerji için güç sistemleri üretiyoruz. Şimdi sağlık sektöründe x-ray ve MR cihazlarının üretilmesi konusunda çalışmalar var. Ciddi bir getiri bekliyoruz şirketimize. Asıl amacımız, sivil alandaki teknolojik bağımlılığımızı aza indirmek ve cari açığımızı kapatmak.
ROT-SHOW’LAR BAŞLIYOR
Halka arzla ilgili haziran ayına bir hedef koymuştuk. İlk defa halka arz olmuyor. Bu ikinci halka arz. ASELSAN, şu anda borsada işlem gören bir firma. Biliyorsunuz, SPK’nın ve Borsa İstanbul’un çeşitli yönergeleri var, yönlendirmeleri var. O çerçevede, haziran ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Amacımız, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek. 20 Mayıs’ta rot-show’lara başlıyoruz. Hepsi yurtdışında olacak. 10 günde toplam 60 toplantı yapacağız. Asıl amaç, dışarıdan yatırımcı çekmek. New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles, Boston gideceğimiz şehirler arasında. Yabancı fonların ciddi bir şekilde ilgi duyacağını düşünüyorum. Halka arz sürecinin hemen akabinde ekibimle seyahatlere çıkacağım. Azerbaycan, Kazakistan, Ürdün, Suudi Arabistan, Malezya, Makedonya ve Güney Afrika’da şirketlerimiz var. Buralarda yapacağımız görüşmelerle var olan değerlerimizi daha etkin nasıl kullanırız, onların yollarını arayacağız.”
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