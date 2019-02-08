Aselsan'a büyük sipariş
Aselsan denizaltı modernizasyonu için SSB'den 512.4 milyon lira tutarında sipariş aldı.
Aselsan Preveze sınıfı denizaltıların yarı ömür modernizasyonu için Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) 512.4 milyon lira tutarında sipariş aldı.
Aselsan'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre modernizasyon projesi sözleşmesi kapsamında teslimatlar 2021-2027 arasında gerçekleştirilecek.
Modernizasyon sözleşmesi Aselsan-STM-Havelsan-Asfat iş ortaklığı arasında imzalandı, ancak açıklamada bu şirketlerin aldığı siparişlerin tutarı tutar açıklanmadı.
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