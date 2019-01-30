Aselsan yeni iş aldı
Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı'yla güvenlik sistemleri üzerine sözleşme imzaladı.
Aselsan yeni iş aldı. Şirket, Savunma Sanayi Başkanlığı'yla güvenlik sistemleri konusunda 48.4 milyon lira ve 9.3 milyon dolarlık sözleşme gerçekleştirdi. Sözleşme kapsamındaki cihazların 2021 yılında teslim edilmesi kararlaştırıldı.
Aselsan'dan KAP'a şu açıklama yapıldı:
Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güvenlik Sistemleri konusunda, toplam bedeli 48.433.610 TL + 9.375.827 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 30.01.2019 tarihinde Şirketimize ulaşan iznine istinaden yapılmıştır.
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