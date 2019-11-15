‘Artık kendimiz yapacağız’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Artık kendimiz yapacağız’
GeriEkonomi ‘Artık kendimiz yapacağız’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Turan YILMAZ
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Artık kendimiz yapacağız’

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
‘Artık kendimiz yapacağız’

Şehir hastaneleri üzerinde yapılan eleştirilere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. Şehir hastanelerinde hasta garantisi olmadığını vurgulayan Koca, “Şehir hastanelerini kendi imkânlarımızla, kendi bütçemizle yapacak tecrübeye sahip olduk. Bu gelecekte yine kamu-özel ortaklığıyla yapmayacağımız anlamına gelmiyor” dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehir hastanelerinde hasta garantisi olmadığını, garantinin sadece hizmetlerle ilgili olduğunu, bunun da 5 yıllık süre ile sınırlı olduğunu söyledi. Artık şehir hastanelerinin kendi bütçeleri ile yapılacağını ifade eden Bakan Koca, hızlı finansman gereksiniminden ötürü şehir hastanelerinin kamu-özel ortaklığı ile yapıldığını belirtti. Dün Meclis’te gazetecilerle sohbetinde değerlendirmelerde bulunan Koca, “Artık bu hastaneleri kendi bütçemizle yapabilecek tecrübeye sahip olduk. Bunları kendi imkânlarımızla yapmayı planlıyoruz. Ama bu ileride yine kamu-özel ortaklığı modeliyle yapmayacağız anlamına gelmiyor. Ordu, Sakarya ve Sancaktepe ile birlikte 10 hastaneyi kendi imkânlarımızla yapacağız. Zaten Erzurum ve Balıkesir hastanelerini kendi bütçemizden yaptık. Bütçenizle bunu yapabilmeniz mümkünse niye bir başka finans modelini uygulamaya koyasınız. Bütçemiz bunu yapmaya imkân veriyor” dedi.

Şehir hastanelerinde hasta garantisi olmadığına değinen Koca, “Ne poliklinik, ne ameliyat ne de yatak doluluğunda hasta garantisi söz konusu değil. Garanti denen hizmetlerle ilgili, o da 5 yıllık. 5 yılın sonunda da o hizmetler için yeni ihaleye çıkıp, en uygun fiyatı verene vereceğiz. Zaten biz şu anda kendi hastanelerimizde de bu hizmetleri alıyoruz, görüntüleme, laboratuvar gibi. Ben tıbbi hizmetlerde hizmet alımından yana değilim. Bu hizmetleri kendimiz vermeliyiz. Bunun için de, sözleşmelerinde olmasına rağmen ben bunlarda değişikliğe gittim ve kemoterapi ve fizik tedavi gibi bazı hizmetleri biz kendimiz vermeye başladık. Bu hastanelere hasta yönlendirildiği söyleniyor, böyle bir şey de yok. Örneğin Bilkent’e 112 ile giden hasta oranı yüzde 7’yi geçmiyor. Bu hastanelere giden toplam hasta sayısında ise taşınan hastanelerdeki ortalamanın üzerine çıktık. Ama ihtiyaç halinde taşınan hastaneleri de mümkün mertebe kapatmadım” diye konuştu. 

KİRALAR DOĞRU DEĞİL

Hastanelerin kira bedelleri hakkında konuşan Koca, şunları söyledi: “Bu hastanelerle ilgili kira bedeli ile hizmetler toplanarak birçok rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil. Bu yıl bütçeye kira ve hizmet gideri için konan para 5.2 milyar lira. Bu 4.6-4.7 milyar lira olarak gerçekleşecek. Bunun 2.8 milyar lirası kullanım bedeli. 2020’de bu rakam 10.2 milyar lira ama daha aşağı olacaktır. Bu rakamın içinde açılmış 10 hastanenin yanı sıra önümüzdeki yıl açılacak 4 hastane dahil. Toplam 18 hastane olduğunda kira bedeli 6-7 milyar lira olacaktır.”

 

 

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle