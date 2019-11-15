‘Artık kendimiz yapacağız’

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehir hastanelerinde hasta garantisi olmadığını, garantinin sadece hizmetlerle ilgili olduğunu, bunun da 5 yıllık süre ile sınırlı olduğunu söyledi. Artık şehir hastanelerinin kendi bütçeleri ile yapılacağını ifade eden Bakan Koca, hızlı finansman gereksiniminden ötürü şehir hastanelerinin kamu-özel ortaklığı ile yapıldığını belirtti. Dün Meclis’te gazetecilerle sohbetinde değerlendirmelerde bulunan Koca, “Artık bu hastaneleri kendi bütçemizle yapabilecek tecrübeye sahip olduk. Bunları kendi imkânlarımızla yapmayı planlıyoruz. Ama bu ileride yine kamu-özel ortaklığı modeliyle yapmayacağız anlamına gelmiyor. Ordu, Sakarya ve Sancaktepe ile birlikte 10 hastaneyi kendi imkânlarımızla yapacağız. Zaten Erzurum ve Balıkesir hastanelerini kendi bütçemizden yaptık. Bütçenizle bunu yapabilmeniz mümkünse niye bir başka finans modelini uygulamaya koyasınız. Bütçemiz bunu yapmaya imkân veriyor” dedi.

Şehir hastanelerinde hasta garantisi olmadığına değinen Koca, “Ne poliklinik, ne ameliyat ne de yatak doluluğunda hasta garantisi söz konusu değil. Garanti denen hizmetlerle ilgili, o da 5 yıllık. 5 yılın sonunda da o hizmetler için yeni ihaleye çıkıp, en uygun fiyatı verene vereceğiz. Zaten biz şu anda kendi hastanelerimizde de bu hizmetleri alıyoruz, görüntüleme, laboratuvar gibi. Ben tıbbi hizmetlerde hizmet alımından yana değilim. Bu hizmetleri kendimiz vermeliyiz. Bunun için de, sözleşmelerinde olmasına rağmen ben bunlarda değişikliğe gittim ve kemoterapi ve fizik tedavi gibi bazı hizmetleri biz kendimiz vermeye başladık. Bu hastanelere hasta yönlendirildiği söyleniyor, böyle bir şey de yok. Örneğin Bilkent’e 112 ile giden hasta oranı yüzde 7’yi geçmiyor. Bu hastanelere giden toplam hasta sayısında ise taşınan hastanelerdeki ortalamanın üzerine çıktık. Ama ihtiyaç halinde taşınan hastaneleri de mümkün mertebe kapatmadım” diye konuştu.

KİRALAR DOĞRU DEĞİL

Hastanelerin kira bedelleri hakkında konuşan Koca, şunları söyledi: “Bu hastanelerle ilgili kira bedeli ile hizmetler toplanarak birçok rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil. Bu yıl bütçeye kira ve hizmet gideri için konan para 5.2 milyar lira. Bu 4.6-4.7 milyar lira olarak gerçekleşecek. Bunun 2.8 milyar lirası kullanım bedeli. 2020’de bu rakam 10.2 milyar lira ama daha aşağı olacaktır. Bu rakamın içinde açılmış 10 hastanenin yanı sıra önümüzdeki yıl açılacak 4 hastane dahil. Toplam 18 hastane olduğunda kira bedeli 6-7 milyar lira olacaktır.”