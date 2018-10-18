Arkas ile Japon devi Sumitomo arasında önemli imza

TÜRKİYE ve çevresindeki denizler yıllık 2.8 milyon ton ile coğrafi açıdan Doğu Akdeniz’den geçen gemiler için en büyük yakıt tedarik merkezlerinden biri konumunda.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Arkas Petrol hali hazırda Türkiye’de yapılan ikmallerin üçte birini gerçekleştiriyor. Sumitomo ise dünyada LNG operasyonları konusunda uzman" bilgisine yer verildi.

HAZIRLIKLARA BAŞLADIK

Önceki gün düzenlenen imza töreninde konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda geleceğe yönelik yatırım yapmak ve öngörülü olmak hem bize hem ülkemize hem müşterilere değer katan yanımızdır. Sürdürülebilirliğin önemi her geçen gün artıyor ve dünyayı korumaya yönelik alternatif yakıt kullanımları çevre konularının başında geliyor. Regülasyonların gerektirdiği kurallara uymak için alternatif yakıtlar mutlaka devreye girecek. Biz de önümüzdeki döneme hazırlık olması amacıyla Türkiye’de üç gemiden birinin yakıtını sağlayan Arkas Petrol şirketimiz ve dünyada bu işin uzmanı Japon Sumitomo ile birlikte gemilere sıvılaştırılmış doğalgaz satışı ve ikmali konusunda bugünden hazırlıklara başladık.” dedi.

GEMİDEN GEMİYE LNG SATIŞI

Sumitomo Corporation Petrol, LPG ve Offshore Ticaret Genel Müdürü Shu Nakamura ise “Arkas Petrol ile imzaladığımız protokolle Türkiye ve çevresindeki denizlerde alternatif bir yakıt olarak LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikine yönelik önemli bir adım atmış olmaktan ötürü heyecanlıyız.

Şu an Tokyo Körfezi’nde gemiden gemiye LNG satışı ve ikmali için çalışmalar yürütüyor ve bu bölgede edindiğimiz deneyimin Türkiye’deki girişimimize katkıda bulunacağına inanıyoruz. Arkas Petrol ile yaptığımız iş birliği sonucunda Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de önde gelen bir LNG merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Küresel olarak denizcilikte LNG kullanımını teşvik ederek çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir katkı koyacağız” yorumunda bulundu.