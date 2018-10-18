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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
18.10.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Arkas ile Japon devi Sumitomo arasında önemli imza

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Arkas ile Japon devi Sumitomo arasında önemli imza

Arkas Petrol, Japon Sumitomo ile sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) gemi yakıtı olarak Türkiye ve çevresindeki denizlerde kullanılmaya başlaması amacıyla ortak bir protokole imza attı.

TÜRKİYE ve çevresindeki denizler yıllık 2.8 milyon ton ile coğrafi açıdan Doğu Akdeniz’den geçen gemiler için en büyük yakıt tedarik merkezlerinden biri konumunda.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Arkas Petrol hali hazırda Türkiye’de yapılan ikmallerin üçte birini gerçekleştiriyor. Sumitomo ise dünyada LNG operasyonları konusunda uzman" bilgisine yer verildi.

HAZIRLIKLARA BAŞLADIK
Önceki gün düzenlenen imza töreninde konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda geleceğe yönelik yatırım yapmak ve öngörülü olmak hem bize hem ülkemize hem müşterilere değer katan yanımızdır. Sürdürülebilirliğin önemi her geçen gün artıyor ve dünyayı korumaya yönelik alternatif yakıt kullanımları çevre konularının başında geliyor. Regülasyonların gerektirdiği kurallara uymak için alternatif yakıtlar mutlaka devreye girecek. Biz de önümüzdeki döneme hazırlık olması amacıyla Türkiye’de üç gemiden birinin yakıtını sağlayan Arkas Petrol şirketimiz ve dünyada bu işin uzmanı Japon Sumitomo ile birlikte gemilere sıvılaştırılmış doğalgaz satışı ve ikmali konusunda bugünden hazırlıklara başladık.” dedi.

GEMİDEN GEMİYE LNG SATIŞI
Sumitomo Corporation Petrol, LPG ve Offshore Ticaret Genel Müdürü Shu Nakamura ise “Arkas Petrol ile imzaladığımız protokolle Türkiye ve çevresindeki denizlerde alternatif bir yakıt olarak LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikine yönelik önemli bir adım atmış olmaktan ötürü heyecanlıyız.

Şu an Tokyo Körfezi’nde gemiden gemiye LNG satışı ve ikmali için çalışmalar yürütüyor ve bu bölgede edindiğimiz deneyimin Türkiye’deki girişimimize katkıda bulunacağına inanıyoruz. Arkas Petrol ile yaptığımız iş birliği sonucunda Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de önde gelen bir LNG merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Küresel olarak denizcilikte LNG kullanımını teşvik ederek çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir katkı koyacağız” yorumunda bulundu.

 

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