Arıcılık projeleri için çok önemli işbirliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriArıcılık projeleri için çok önemli işbirliği
GeriEkonomi Arıcılık projeleri için çok önemli işbirliği
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
21.03.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Arıcılık projeleri için çok önemli işbirliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arıcılık projeleri için çok önemli işbirliği

Küçük ölçekli yatırımcıların kırsal kalkınma hibelerinden daha etkin yararlanması amacıyla arıcılık projelerini ücretsiz hazırlayabilmeleri için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) arasında ‘’Eğitim ve Proje Hazırlama İş Birliği Protokolü’’ imzalandı.

TKDK Başkanı Hakan Kalender, TAB’da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın küçük ölçekli işletmelerin projelerinin ücretsiz olmasıyla ilgili talimatlarıyla bu çalışmaya girdiklerini söyledi.

IPARD Programı kapsamında 2011’den beri 42 ilde önemli oranlarda hibe verdiklerini anımsatan Kalender, şöyle konuştu:

‘’Kuruma sunulan 11 bin projeye 3 milyar liranın üzerinde hibe verdik. Bu hibelerle yaklaşık 7 milyarlık yatırım yapıldı. Desteklediğimiz alanlar çok geniş. Bunların için de arıcılık da var. Arıcılık, hem proje sayısı hem istihdam bakımından hem de kırsal alandaki ekonomiyi çeşitlendirmek açısından çok değer verdiğimiz konulardan birisi. O yüzden bu protokolü yaptığımız için mutluyuz. Mutluluğumuz şu, küçük işletmeler kırsalda istihdamı sağladıkları için kırsalda gelişime ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlıyor. İnşallah, bu protokolden sonra arkadaşlarımız iş birliğini geliştirecektir. Beraber eğitimleri yapacağız, il koordinatörlüklerimiz de maksimum katkıyı sağlayacak. Vatandaş sizinle irtibata geçip ücretsiz projesini hazırlayarak bize sunacak. Arıcılıkta dünyada 2. sıradayız, çok güzel bir floramız var. Bunu daha da iyi noktalara getirmeliyiz. Güzel sonuçlar çıkacaktır inşallah, protokolümüz arıcılarımıza hayırlı uğurlu olsun.’’

‘’Bu protokolle, TKDK’ya daha fazla proje vereceğimizi umut ediyorum”

TAB Başkanı Ziya Şahin de, dünya arıcılığında Türkiye’nin 2. Sırada olduğunu dile getirdi.

Son 7-8 yıldır arıcılık sektörüne ciddi bir kaynak oluşturulduğuna ifade eden Şahin, arıcıların sahadaki malzemelerinin çok ciddi derecede değiştiğini vurguladı.

Bakanlığın bu konudaki desteklerini önemsediklerini aktaran Şahin, ‘’Bu, ücretsiz proje hazırlama konusunu da medyadan öğrendim. Duyunca, mutlulukla karşıladım. Biz de TKDK’yı aradık ve hemen imzalamak istediğimizi belirttik. Sahadaki vatandaşlarımızın projeyi hazırlamada ve teslim etmede çok büyük sıkıntıları vardı. Bu protokolle, TKDK’ya daha fazla proje vereceğimizi umut ediyorum.”

Şahin, Türkiye arıcılık sektörü olarak Bakanlığa, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ve TKDK’ya teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından TKDK Başkanı Kalender ve TAB Başkanı Şahin, protokole imza attı.

Protokole göre, TAB personeline Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve TKDK tarafından IPARD başvuru dosyası ve iş planı hazırlama eğitimi verilecek. Başlangıçta küçük çiftçilerin hazırlayacakları ve yatırım tutarı düşük başvuru dosyaları ve iş planları bu personel tarafından hazırlanacak. TAB, yatırımcılarla danışmanlık sözleşmesi imzalayarak, bu çerçevede danışmanlık hizmeti sunacak. Hazırlanan başvuru dosyaları ve iş planları için ilk aşamada hiçbir ücret talep edilmeyecek, projeler kabul edildiğinde TKDK’dan alınacak danışmanlık hibesiyle girişimci ücretini ödeyecek.

Çalışma kapsamında, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB), Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) ile de protokol imzalanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump'a dava açan Daniels yalan makinesinden geçmiş

Hollanda'nın Afrin harekâtının kınanması önerisi AB ve NATO'dan destek bulamadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Maganda başkan Türkiye'yi Putin'e şikâyet etti