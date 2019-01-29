Aramco yeni yatırıma odaklanıyor
Petrole olan talebin yavaşlamasıyla birlikte Aramco, petrokimya ve rafineri yatırımlarını artırıyor.
Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Suudi Aramco Güney Koreli petrol rafinerisi Hyundai Oilbank’ın yaklaşık yüzde 20’lik hissesine 1,6 milyarlık dolar yatırım yapmayı planlıyor. Suudi Aramco, Güney Kore’nin 3 No’lu rafinerisi S-Oil şirketindeki yüzde 63,41’lik hissesiyle en büyük hissedar konumunda bulunuyor. Son anlaşmanın Suudi Aramco’nun, Güney Kore’nin en küçük rafinerisi olan Hyundai Oilbank’a ham petrol satışlarını artırması bekleniyor. Dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan Aramco’nun, petrole olan talebin yavaşlaması nedeniyle rafine ve petrokimya yatırımlarını artırmayı planladığı ifade ediliyor.
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