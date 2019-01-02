Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü, aralık ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Günlerdir heyecanla beklenen verilerin açıklanmasıyla birlikte, memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı kesinlik kazanacak. Peki, aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Kamuda görevli memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi milyonlarca kişi, alacakları zam oranına etki edecek enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriler sonrası, memur ve emeklilerin alacağı maaş zam oranı belli olacak. İşte, aralık enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da duyuracak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,44 düşerken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 10,64 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıktı.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 7,14'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.
Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
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