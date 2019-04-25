AOÇ’den 3 yıl kiralık tarım arazisi
ATATÜRK Orman Çiftliği (AOÇ) ilk kez tarım arazilerini kiraya çıkardı. Ankara’nın kıymetli yerlerindeki üç ayrı tarım arazisi, 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale duyurusu yayımlandı.
AOÇ’nin daha önce kendisinin ekip biçtiği araziler ilk kez kiraya verilirken, yaklaşık bir milyon metrekarelik tarlalar için 3 yıllık kira bedeli 100 bin lira olarak tahmin edildi. AOÇ Müdürlüğünce Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ihale ilanında Etimesgut Susuz Mahallesi’ndeki 657 bin; Etimesgut Bahçekapı Mahallesindeki 119 bin ve 181 bin metrekarelik iki ayrı parselin Tarımsal Üretim Alanı olarak 3 yıllığına kiraya verileceği belirtildi. Her bir parsel için 3 yıllık kira karşılığında sırasıyla 65 bin 700, 11 bin 900 ve 18 bin 164 lira tahmini bedel biçildi. İhale 6 Mayıs’ta AOÇ Müdürlüğünde yapılacak. Edinilen bilgiye göre söz konusu üç parselde daha önce AOÇ tarafından arpa, buğday ekimi yapılıyordu. Yetkililer, yaklaşık 5 yıldır buraların boş olduğunu, dolayısıyla verimin yüksek olacağını belirtiyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ arazilerinin kiraya verilmesine şu sözlerle tepki gösterdi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi kent ve tarım politikasının bir parçası olarak, AOÇ arazilerine sahip çıkarak, kent tarımı yapmalı. Halka ucuz ve sağlıklı gıda teminine öncülük etmeli. Bu süreç içerisinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi her türlü desteği vermeye hazırdır.”
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