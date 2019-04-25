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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AOÇ’den 3 yıl kiralık tarım arazisi

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
AOÇ’den 3 yıl kiralık tarım arazisi

ATATÜRK Orman Çiftliği (AOÇ) ilk kez tarım arazilerini kiraya çıkardı. Ankara’nın kıymetli yerlerindeki üç ayrı tarım arazisi, 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale duyurusu yayımlandı.

AOÇ’nin daha önce kendisinin ekip biçtiği araziler ilk kez kiraya verilirken, yaklaşık bir milyon metrekarelik tarlalar için 3 yıllık kira bedeli 100 bin lira olarak tahmin edildi. AOÇ Müdürlüğünce Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ihale ilanında Etimesgut Susuz Mahallesi’ndeki 657 bin; Etimesgut Bahçekapı Mahallesindeki 119 bin ve 181 bin metrekarelik iki ayrı parselin Tarımsal Üretim Alanı olarak 3 yıllığına kiraya verileceği belirtildi. Her bir parsel için 3 yıllık kira karşılığında sırasıyla 65 bin 700, 11 bin 900 ve 18 bin 164 lira tahmini bedel biçildi. İhale 6 Mayıs’ta AOÇ Müdürlüğünde yapılacak. Edinilen bilgiye göre söz konusu üç parselde daha önce AOÇ tarafından arpa, buğday ekimi yapılıyordu. Yetkililer, yaklaşık 5 yıldır buraların boş olduğunu, dolayısıyla verimin yüksek olacağını belirtiyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ arazilerinin kiraya verilmesine şu sözlerle tepki gösterdi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi kent ve tarım politikasının bir parçası olarak, AOÇ arazilerine sahip çıkarak, kent tarımı yapmalı. Halka ucuz ve sağlıklı gıda teminine öncülük etmeli. Bu süreç içerisinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi her türlü desteği vermeye hazırdır.”

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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