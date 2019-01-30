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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.01.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Antalya'dan 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı

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Antalya'dan 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, geçen yıl Antalya'dan 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

BAİB Başkanı Bahar, şehirdeki bir sivil toplum kuruluşunun toplantısında yaptığı açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta illerini içeren bölge ihracatı ve yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bahar, bölgeden yapılan ihracatta iki ana sektörün, işlenmemiş mermer ağırlıklı madencilik ile yaş sebze ve meyve sektörleri olduğunu belirtti.

Antalya'da madencilik sektörünün yaptığı ihracattan geçen yıl 485 milyon dolar gelir elde edildiğini açıklayan Bahar, bunun çoğunluğunun işlenmemiş doğal taşlardan oluştuğunu kaydetti.

Bahar, geçen yıl Antalya'dan 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldığını, bunun yanı sıra kimyevi maddeler ihracatının da 166 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

"BÜTÜN İMKANLAR BURADA"

Antalya'da diğer sektörlerin de ayağa kaldırılması gerektiğini anlatan Bahar, bölgenin temel sorununun nitelikli ihraç ürünlerini üretememesi olduğunu savundu.

Bahar, Antalya, Isparta ve Burdur'da katma değeri yüksek ihraç ürünlerin üretim kabiliyetinin artırılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak "Bütün imkanlar burada var. Şu fiziki şartlara göre organize sanayi bölgesinde boş yer kalmaması lazım." diye konuştu.

"İKİ DİL BİLEN RUSLAR BURADA"

Antalya'da yaşayan Rus nüfusa da dikkati çeken BAİB Başkanı Bahar, iki ülke arasındaki şirket evliliklerinin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

14 Şubat'ta Rusya'da iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla toplantı yapılacağını belirten Bahar, "Para orada varsa, imkan burada var. İki dil bilen Ruslar da burada var." dedi.


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