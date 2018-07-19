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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.07.2018 - 08:28, Son Güncelleme:

Antalya'da tüm zamanların rekoru

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Antalya'da tüm zamanların rekoru

17 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından turizm kentine gelen turist sayısı 6 milyona dayandı. Antalya’da turizmin en iyi yıl olarak değerlendirildiği 2014’ün rekoru 2 yüz 61 bin fark ile kırılarak bu yıl 5 milyon 968 bin 513 kişi geldi.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre açıkladığı toplam turist sayısı, temmuz ayının 17’si itibariyle turizm tarihinin bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı.

Bu yıl turizmde Perge Antik Kenti'ni tema olarak belirleyen ve 'Perge Yılı' ilan ederek fark oluşturan kent, 14 milyon turist hedefine doğru adım adım ilerliyor.

6 MİLYONA DAYANDI

Antalya'ya, 17 Temmuz itibariyle sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 6 milyona yaklaştı. Bu rakamlar, 2015-2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014'ün rekorunu da egale etti. 2014 yılının aynı döneminde 5 milyon 706 bin 521 turist gelirken bu yıl 2 yüz 61 bin 992 fark ile 5 milyon 968 bin 513 turist geldi.

2018 yılının 1 Ocak - 17 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 34'lük artış kaydedilirken, 2015-2016-2017 yılı verileri de geride bırakıldı.

AYIK: “TÜRKİYE GENELİNDE 40 MİLYONU AÇMASINI BEKLİYORUZ”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018'de Türkiye'nin turizmde çift haneli büyümesini ve 40 milyondan fazla turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti.

"14 MİLYONA ULAŞACAĞIZ"

Turizmdeki 2015, 2016 yıllarındaki sorunlu dönemin çabuk atlatıldığını dile getiren Ayık, “Türkiye çok güçlü bir ülke ve güçlü bir ürüne sahip olduğu için ve dünyada en rekabetçi olduğumuz alanlardan birinin turizm sektörü olması dolayısıyla 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaptık. 2018'in ilk verileri ve göstergeleri de iyi bir sezon, iyi yıl yaşayacağımızı gösteriyordu. Antalya, Türkiye'nin dünyaya sunduğu en önemli markalardan biri ve Antalya 2014'te 12 milyon bandındaydı. Bu yıl Antalya'nın 14 milyon civarında bir rakamı görmesini bekliyoruz. Antalya şu an için 5 milyon rakamını geçti, 6 milyona dayandı. Temmuz, ağustos ve eylül, sezonunun ardından hedeflediğimiz 14 milyon bandını geçmiş olacağız” dedi.

"İÇ PAZARDA DA HEDEF VAR"

Dış pazarın yanında iç pazara da büyük önem verdiklerinin altını çizen Ayık, “İç pazarda hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi 10 milyondur. Türkiye'de iç pazarda 15 ile 20 milyon civarı insan hareketi var. Ancak konaklama tesisleri açısından bakıldığında 6-6.5 milyon civarında bir hareketlilik var. Acenteler, tur operatörleri ve otellerden aldığımız verilere göre, geçen yılki konaklama tesislerindeki yerli turist sayısı 6-6.5 milyon civarındaydı, bu yıl ise 10 milyonu yakalamak.”

YAĞCI: "DOLULUK YÜZDE 90"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise sezonun en yüksek turist gelen döneminde olduklarına dikkat çekerek, rakamların beklentileri doğrultusunda ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Geçen yıla oranla tüm pazarlarda büyüme olduğunu işaret eden Yağcı, “Bu sezonu çift haneli büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. 6 milyon turist hedefine bu aylarda yaklaşacağımızı bekliyordum. Beklentilerimiz oranındaki rakama ulaştık. Bölge ve tesise, fiyat skalasına göre ortalama doluluk yüzde 90 civarında” dedi.

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