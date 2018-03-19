Antalya'da 3 önemli turistik alana ihale

DEV İHALEYE TEKLİF İÇİN 13 GÜN TANINDI!



Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer ihale de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin oldu. Antalya’nın en gözde yerlerinden Müze Meydanı/Varyant Bölgesindeki 40 bin 210 metrekare; Beach Park Bölgesindeki yaklaşık 374 bin metrakelik alan ile Akdeniz Bulvarındaki 374 bin metrakarelik alan üzerindeki ünite ve tesisler, ticari dükkan ve büfeler yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarıldı. İhaleye teklif vermek için tanınan sürenin kısa tutulması dikkat çekti. İhale 29 Mart Perşembe günü yapılacak.

KİRALAMA SÜRESİ 20 YIL UZAYABİLECEK

Sözkonusu alan üzerindeki bu yapıların iç dekorasyonları ihale şartnamesinde belirtilen koşullara uygun olarak tamamlanacak ve 8 yıl süreyle işletilecek. 8 yılın sonunda Maliye Bakanlığı bu süreyi 8+10+10 yıl daha uzatabilecek. Sözkonusu ihale kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İlk yıl için tahmini kira bedeli 8 milyon 75 bin lira olarak belirlenirken, ihaleyi kazanandan ayrıca bu tesislerin işletilmesinden elde edilen yıllık kira hasılatının yüzde 2’si oranında belediye pay alacak.

İKİ KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURAMAYACAK

İhaleye katılabilmek için iki koşulu taşımak gerekecek. Bunlardan birincisi son 10 yıl içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, toplamda en az bin 500 yataklı, beş yıldızlı otel veya 1. sınıf tatil köyü işletmeciliği yapmak; İkincisi yine son 10 yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentası işletmeciliği yapmış olmak gerekecek. Yeterlilik için bu iki koşulun birlikte sağlanması gerekiyor.

Ancak toplam yatak sayısının hesabında aynı özel veya tüzel kişilerin çoğunluk hissesine sahip olduğu birden fazla şirket veya işletmelerin toplam yatak kapasitelerinin yeterlik sayısına ulaşması ya da aynı holding veya grup şirketlerine bağlı tesisler ile zincir otellerin yatak kapasitesinin toplamının yeterlik sayısını sağlamaları yeterli kabul edilecek. Ayrıca yabancılar ve yabancılarla ortak girişim yapanlar ihaleye katılamayacak.