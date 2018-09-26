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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Antalya Limanı'nda 127 bin 528 TEU konteyner trafiği

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Antalya Limanı'nda 127 bin 528 TEU konteyner trafiği

Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert:"2018'in 8 ayında limanımızda genel kargo ve dökme kargoda 915 bin 777 tona ulaştık. Konteyner trafiğimiz ise 127 bin 528 TEU olarak gerçekleşti.

PORT Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, 2018'in 8 ayında Antalya Limanı'nda genel kargo ve dökme kargoda 915 bin 777 tona ulaşıldığını, konteyner trafiğinin de 127 bin 528 TEU olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sert, Antalya Limanı'nda bulunan bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, şirket olarak liman yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.     

Antalya ve bölgesinin en büyük deposunu Port Akdeniz'de hizmete soktuklarını aktaran Sert, yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırımla, liman sahası içindeki eski soğuk hava deposunu tamamen yenilediklerini dile getirdi.     

Yeni deponun, 6 bin 729 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 15 bin 764 metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Sert, "Yeni kapalı depomuz, bu hacmiyle Antalya ve çevre hinterlandındaki en büyük depo konumunda. Depoyu uzun süreli olarak Türkiye'nin önde gelen gübre üreticilerinden birine kiraya verdik. Yeni depoyla birlikte limanımızdan gerçekleştirilen yıllık gübre tahliyesinin ortalama 100 bin ton artması beklenmektedir." diye konuştu.     

Yatırımlarla birlikte klinker ihracatında da önemli gelişme kaydedildiğini ifade eden Sert, limanda krinker için özel stok sahası oluşturulduğunu, olası çevre kirliliğini önleyici birçok ilave tedbir alındığını, ideal şekilde yükleme yapılmasının sağlandığını kaydetti.     

Şirketin önemli yatırımlarından birinin de dijital alanda gerçekleştirildiğini anlatan Sert, müşteriler ve paydaşlar için internet olan her yerden hızlı ve anlık olarak erişim sağlanabilen portal sisteminin oluşturulduğunu, bu yatırımla birlikte birçok avantaj sağlandığını dile getirdi.    

MERMER İHRACATÇILARINA DEPOLAMA İMKANI      

Mermer ihracatçılarına "blok mermer depolama" imkanı sunulduğuna değinen Sert, şöyle konuştu:     

"Bu hizmeti, bizim için ciddi bir maliyet oluşturmasına karşın müşterilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Ayrıca limanımızda mermer ihracatçılarına mermer kesim hizmeti dahil, kolaylık sağlayacak her türlü hizmeti veriyoruz. Yine bu doğrultuda özel olarak imalatını yaptırmış olduğumuz blok çevirme aparatı da liman sahamızda 2018 ekipman yatırımlarımız olarak yer almaktadır. Mermer ihracatçılarımız limanımızda biraz daha ayrıcalıklı bir konumda. Zira ülkemizin mermer ihracatındaki en büyük limanı konumundayız. Bu alanda marka olmuş liman özelliğimizi korumayı ve daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz."     

8 AYLIK PERFORMANS 

 Antalya Limanı'nın 8 aylık performansı hakkında da bilgi veren Sert, "2018'in 8 ayında limanımızda genel kargo ve dökme kargoda 915 bin 777 tona ulaştık. Konteyner trafiğimiz ise 127 bin 528 TEU olarak gerçekleşti. Yine aynı dönemde limanımızda 327 gemiye hizmet verdik, 7 bin 518 yolcu ağırladık. Yılın 8 ayında geçen yılki rakamlarımızı koruduk." açıklamasında bulundu.     

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