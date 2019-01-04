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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
04.01.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Antalya araç sayısında 4'üncü sırada

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Antalya araç sayısında 4'üncü sırada

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 58 bin 357 oldu.

TÜİK '2018 Yılı Kasım Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülkemizde Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 850 bin 238 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ANTALYA MOTOSİKLET SAYISINDA 2’İNCİ SIRADA

Antalya’da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 58 bin 357adet taşıtın yüzde 47’sini otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,2’sini kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 1 milyon 58 bin 357 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 278 bin 607 motosiklet sayısı ile 309 bin 481 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.

ISPARTA 29'UNCU SIRADA

Isparta’da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 175 bin 649 adet taşıtın yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 21,5’ini motosiklet, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 12,8’ini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 175 bin 649 ile 29. sırada yer aldı.

BURDUR 37'İNCİ SIRADA

Burdur’da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 672 adet taşıtın yüzde 40,8'ini otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,5’ini traktör, yüzde 11,6’sını kamyonet, yüzde 4,3’ünü kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 134 bin 672 ile 37. sırada yer aldı.

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