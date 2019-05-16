Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAntalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı
GeriEkonomi Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
16.05.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı

Turizmin başkenti Antalya'ya 4.5 ayda gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 24'lük artışla 2 milyon 347 bine ulaştı.

Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, dünyanın en önemli turizm destinasyonu arasında yer alan kente, 1 Ocak ile 15 Mayıs arasında gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 24'lik artış yaşandı. 

Geçen yıl ilk 4,5 ayda 1 milyon 891 bin 428 yabancı turist ağırlayan Antalya'yı, bu yıl aynı dönemde 178 ülkeden 2 milyon 347 bin 152 turist ziyaret etti. 

RUSYA PAZARINDA YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer aldı. Rus turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 30 artarak 819 bin 406 oldu. İkinci sırada 475 bin 198 turistle Almanya, ardından 140 bin 606 turistle İngiltere geldi. 

İngiltere'yi ise sırasıyla Hollanda, Ukrayna, Polonya, Litvanya, İsrail, Belçika ve Danimarka takip etti. 

Deniz, kum ve güneş turizminin yanında alternatif turizm alanları ile misafirlerine farklı destinasyonlar sunan Antalya, 4,5 ayda 178 ülkeden turist ağırladı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Koyu renkli arabası olanlar dikkat!

Hem ucuz hem de hızlı satılıyorlar! İşte o arabalar

Hem ilk kadın hem ilk Türk

18 bankadan 800 milyon $