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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.08.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık maliyeti 14 milyar sterlin

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Anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık maliyeti 14 milyar sterlin

Britanya Endüstri Konfederasyonu Başkanı Carolyn Fairbairn, "İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması İskoçya’daki işletmelerin faaliyetlerini büyük riske sokacak ve bu şirketlere yıllık maliyeti yaklaşık 14 milyar sterlini bulacak. Şimdiden İskoç şirketlerle iş yapan Avrupalı müşterilerin anlaşmalarını iptal ettiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) Başkanı Carolyn Fairbairn, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İskoçya’ya yıllık maliyetinin yaklaşık 14 milyar sterlin olacağını belirtti.

BBC Radyo’suna açıklamalarda bulunan, Fairbairn, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İskoçya’daki işletmelerin faaliyetlerini büyük riske sokacağını belirtti. Fairbairn, anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık maliyetinin ise yaklaşık 14 milyar sterlin olacağını söyledi.

Fairbairn, “Brexit’te anlaşmasız ayrılık konusunda son derece endişeliyiz. İngiliz hükümetinin bir numaralı önceliğinin anlaşmayla birlikten ayrılmak olması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

AB ile iş yapan İskoç şirketlerin son derece tedirgin olduğunun altını çizen Fairbairn, “Şimdiden İskoç şirketlerle iş yapan Avrupalı müşterilerin anlaşmalarını iptal ettiğini görüyoruz. ‘Sizinle şu anda iş yapmak çok karmaşık ve riskli. Avrupalı tedarikçi bulacağız’ diyorlar.” şeklinde konuştu.
Fairbairn, “İskoçya’da tam zamanlı imalat, ekonomi için son derece önemli. Bu konuda ciddi endişe var. Zaten bu yüzden Brexit’in ekonomi üzerindeki etkilerini görebiliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sunday Times gazetesi, dün İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımlamıştı. Bu senaryoya göre, ülke anlaşmasız ayrılık durumunda petrol, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalması bekleniyor. 

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