Ankaralı dev konkordato talep etti
Ankara merkezli Özensan Taahhüt, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Konkordato talep eden şirket, hacizlere karşı korumaya alındı. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.
BİRÇOK önemli inşaat projesinde imzası olan Özensan Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, borçlarını yapılandırmak için konkordato talebinde bulundu. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirkete, mahkeme kararıyla geçici mühlet kararı verildi. Şirkete geçici iflas ertelemenin yanında borçların yapılandırılması için konkordato ön projesi kararı da verildi.
Şirketin komiserler kurulunun gözetimi altında işlerine devam etmesine hükmeden mahkeme, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent Börü, Finans Uzmanı Aslıhan Seyhan, İnşaat Mühendisi ve Mehmet Boyacı'yı konkordato komiseri olarak atadı.
BİR ÇOK PROJEYİ ÜSTLENDİ
Elektrik Mühendisi Erdoğan Özen tarafından aile şirketi olarak kurulan Özensan, inşaat alanında önemli projelerde bulundu. Başta TOKİ olmak üzere Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi çeşitli bakanlık ve belediyelerin büyük inşaat projeleri Özensan imzası taşıyor.
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