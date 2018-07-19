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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Deniz ÇAĞIL-Hurriyet.com.tr
19.07.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

Ankaralı dev konkordato talep etti

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Ankaralı dev konkordato talep etti

Ankara merkezli Özensan Taahhüt, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Konkordato talep eden şirket, hacizlere karşı korumaya alındı. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.

BİRÇOK önemli inşaat projesinde imzası olan Özensan Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, borçlarını yapılandırmak için konkordato talebinde bulundu. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirkete, mahkeme kararıyla geçici mühlet kararı verildi. Şirkete geçici iflas ertelemenin yanında borçların yapılandırılması için konkordato ön projesi kararı da verildi.

Şirketin komiserler kurulunun gözetimi altında işlerine devam etmesine hükmeden mahkeme, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent Börü, Finans Uzmanı Aslıhan Seyhan, İnşaat Mühendisi ve Mehmet Boyacı'yı konkordato komiseri olarak atadı.

BİR ÇOK PROJEYİ ÜSTLENDİ

Elektrik Mühendisi Erdoğan Özen tarafından aile şirketi olarak kurulan Özensan, inşaat alanında önemli projelerde bulundu. Başta TOKİ olmak üzere Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi çeşitli bakanlık ve belediyelerin büyük inşaat projeleri Özensan imzası taşıyor.

 

 

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