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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.08.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete açıldı

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Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete açıldı

TCDD Taşımacılık AŞ ile VakıfBank iş birliğiyle Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda CIP salonu hizmete açıldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, VakıfBank ile TCDD Taşımacılık'ın iş birliğiyle hayata geçirilen salonla, YHT ile yolculuk yapan yolculara daha iyi hizmet verebilmenin amaçlandığını söyledi.

Garda yıllık 5,5 milyon yolcuya hizmet verildiğini dile getiren Arıkan, bu yolculardan yaklaşık 500 bininin salondan yararlanacağını tahmin ettiklerini belirtti. 
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da 2016'da hizmete açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda business yolculara hitap edecek CIP salonunun bugün hizmete açılacağını bildirdi. TCDD olarak her gün bir yeniliğe imza atmaya ve kendilerini tercih eden yolculara daha konforlu seyahat imkanı sağlamaya çaba gösterdiklerini anlatan Uygun, bundan sonra da daha iyi hizmet vermeye çaba göstereceklerini kaydetti. 

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de banka olarak TCDD ile başlayan iş birliğinin TCDD Taşımacılık'la devam ettiğini belirterek, bugün bu iş birliğini taçlandırmak üzere "VakıfBank CIP Lounge"ı hizmete açtıklarını söyledi. 

Yaklaşık 13 bin kilometre demir yolu hattına sahip ülkenin, en uzun hattına sahip ili olan Ankara'da, böylesine kilit bir noktada, birinci sınıf hizmet verecek bu alanı açmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Üstünsalih, salonun işletmesinin TAV tarafından yapılacağını aktardı. Bu alandan VakıfBank Rail&Miles, VakıfBank Platinum, VakıfBank MilPlus, VakıfBank MilPlus Platinum, VakıfBank Private Card ve VakıfBank Platinum Plus kredi kartı sahibi müşterilerin ücretsiz faydalanabileceğini anlatan Üstünsalih, "Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir diye güzel bir söz var. Biz de VakıfBank olarak üreticiden sanayiciye, esnaftan KOBİ'ye olduğu gibi, seyahat etmek isteyenlerin de yanındaki güç oluyoruz." diye konuştu. 

Üstünsalih, raylı ulaşıma özel Rail&Miles adında kazandıran kartlarıyla 65 bin seyahatsever müşterinin hayaline ortak olduklarını belirterek, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi. 

Konuşmaların ardından CIP salonu hizmete açıldı. 

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