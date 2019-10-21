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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Anadolu Isuzu, Ar-Ge yatırımlarında gaza basacak

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Anadolu Isuzu, Ar-Ge yatırımlarında gaza basacak

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan "Önümüzdeki dönemde Ar-Ge yatırımları ve yeni ürünler geliştirme ön planda olacak. Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon anlamında baktığımız zaman çok ciddi gelişmeler var. Üretim çalışmalarımızın, satış ve satış sonrası servis çalışmalarımızın dijital yapıya daha uygun hale gelmesi lazım. Bunun için üretim ve fabrikamız tarafında da yatırımlar var" dedi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Busworld Brüksel 2019'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüs segmentinin dünyadaki en önemli fuarlarından biri kabul edilen bu organizasyona  9 modelle katıldıklarını söyledi.

Otobüs sektöründe dünyada gelişen bir trend olduğuna işaret eden Arıkan, "2030'a kadar emisyon seviyelerinin yüzde 30 düşmesi durumu söz konusu. Bu anlamda filolara ve toplu ulaşıma, alternatif yakıtlı araçların girmesi lazım." diye konuştu.

Bu doğrultuda iki elektrikli, bir CNG'li otobüsü piyasaya sunduklarını aktaran Arıkan, şöyle devam etti:

"8 metre Novociti Volt aracımız özellikle küçük şehirlerde elektrikli olmasının yanında kompakt ve düşük tabanlı yapısıyla kullanıcı ve yolcu dostu. Araç 300 kilometreye kadar çıkan menzile sahip. Aracı değişik pil paketleriyle sunarak birçok şehrin beklentilerini karşılamak istiyoruz. 12 metre uzunluktaki Citivolt da yeni çalışmalarla farklı pil paketleriyle şehirlere sunulacak. Interliner 13 metre CNG aracının yakın şehirler arası seyahat ve okul otobüslerinde Avrupa'da çok tutulacağını bekliyoruz."

"İLK ETAPTA AVRUPA'DA SATIŞLARIN YOĞUNLAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Aynı ürünleri Türkiye piyasasına da sunacaklarını dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

"3 aracımızın da ilk etapta Avrupa'da satışlarının yoğunlaşmasını bekliyoruz. Bundan önce piyasaya çıkardığımız araçlarda önce Türkiye, sonra ihracat pazarları diyorduk. Şu anda 44 ülkeye yayılmış durumdayız. Elektrikli araçlarımız 2021'in başında, CNG olan da 2020'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkıyor. CNG aracımızın önemli hacimlere Batı Avrupa'da ulaşacağını bekliyoruz. Piyasaya çıktığından itibaren 2020-2025 yıllarındaki dönemde en az 500-600 adet satacağımızı öngörüyoruz. 8 metrelik Novociti Volt'un Avrupa'daki küçük şehirlerde çok talep göreceğini umuyorum. Her sene bu araçlardan en az 50-100 adet arası satış bekliyoruz." 

"3 YIL SONRA ENDÜSTRİ 4.0 ANLAMINDA DA İDEAL BİR DİJİTAL YAPIYA GELMEK İSTİYORUZ"

Arıkan, gelecek dönemde en büyük yatırımlarının Ar-Ge tarafında olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Farklı regülasyonlar, farklı müşteri beklentileri olan pazarlar var, yeni ürünleri ortaya çıkarmamız lazım. Alternatif yakıtlı ürünler portföyümüzü geliştirmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge yatırımları ve yeni ürünler geliştirme, ön planda olacak. Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon anlamında çok ciddi gelişmeler var. Üretim çalışmalarımızın, satış ve satış sonrası servis çalışmalarımızın, dijital yapıya daha uygun hale gelmesi lazım. Bunun için üretim ve fabrikamız tarafında da yatırımlar var. Modernizasyon yatırımları var 2020'de yapacağımız. Bunlar 2021 ve 2022'de de devam edecek. Sonuçta 3 yıl sonra endüstri 4.0 anlamında da ideal bir dijital yapı, ideal bir fabrika yapısına gelmek istiyoruz. Yatırım tutarları şu an tam belli değil çünkü hem modernizasyon yatırımları var hem de dijital projeler var. Önümüzde ihracat planlarımız var. Önümüzdeki sene yurt içi piyasasında da talebin artmaya başlayacağını planlıyoruz. İhracattaki büyümemiz ve yayılmamızı, yeni ürünlerin bir şekilde piyasaya çıkmasını da düşünürsek istihdamda önümüzdeki senenin ikinci yarısından itibaren artışlar oluşabilecek." 

"SEYİT ARACIMIZIN TESLİMATINA BAŞLADIK"

Savunma sanayi alanında da üretimler yaptıklarına işaret eden Arıkan, bu çalışmaların "Anadolu Savunma" adı altında devam edeceğini belirtti. Arıkan, "Seyit aracımız; şu anda Savunma Sanayi Başkanlığındaki bir projede, aynı zamanda ASELSAN ile yürüttüğümüz projede üretime ve satışa başladık, teslimatlarına başladık. Bu da önümüzdeki 1-2 sene devam edecek. Çok fazla proje var. Zor koşullara dayanabilen iyi çözümler sunuyoruz. O projelerin hepsinde yer alıyoruz." diye konuştu.

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