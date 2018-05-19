Aman dikkat: Mağdur sayısı gittikçe artıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAman dikkat: Mağdur sayısı gittikçe artıyor
GeriEkonomi Aman dikkat: Mağdur sayısı gittikçe artıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
19.05.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Aman dikkat: Mağdur sayısı gittikçe artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aman dikkat: Mağdur sayısı gittikçe artıyor

Sadece bir ildeki devre mülk mağdurlarının sayısının 300'ü aştığını kaydeden Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, kanuna aykırı devre tatil ve devre mülk satışlarına son verilmesi için etkin denetim istediklerini, bunun için mağdurların listesini vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, devre tatil ve devre mülk satış sözleşmeleri üzerinden tüketicilerin dolandırıldığını, ciddi mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Tüketici Kanunu'nun emredici hükümleri doğrultusunda tüketicinin satıştan bir gün önce bilgilendirilmesi gerekirken aynı gün satış yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Satışlar resmi bir şekilde yapılmamakta, tüketiciye cayma bildirimi verilmemektedir. İmar izni olmayan parseller de satış sözleşmelerine dahil edilmektedir." ifadelerini kullandı.

KASALARINI DOLDURUYORLAR
Yılmaz, devre mülklerin tüketiciye zamanında teslim edilmediğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şekilde tüketicinin cebinden haksız kazanç sağlanmakta. Şirketin biri, satış sözleşmeleri üzerinden tüketiciyi adeta yolmuş ve kasalarını doldurmuş. Verilen hukuk mücadelesiyle Tüketici Mahkemeleri, paraların iadesine karar verince şirket, kasalarını boşaltmış ve farklı bir isimle yeni bir şirket kurmuştur. Aynı şirket usulsüzlüklerine devam etmiş, yargı kararları birikince tüketiciye parasını ödememek için tekrar şirketin kasaları boşaltılmış ve üçüncü bir şirket kurulmuştur."

TEK İLDE 300'DEN FAZLA MAĞDUR
Devre mülk dolandırıcılığı yapanların tüketicinin kesesinden lüks oteller inşa ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Devre tatil ve devre mülklerle ilgili mağduriyetlerin ezici çoğunluğu Yalova'da yaşanıyor. Derneğimize sadece bu kentten 300'ün üzerinde başvuru yapıldı. Kanuna aykırı ve keyfi yapılan satışlara son verilmesi için etkin bir denetim istiyoruz. Mağdurların listesini vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Ankara'da 10 Mayıs'ta toplanan Tüketici Konseyi'nde söz konusu sorunu dile getirdiğini ve bunun resmi kayıtlara geçtiğini belirterek, mahkeme kararlarına rağmen yaşanan mağduriyetlerin çözümü için gerekli tedbirlerin alacağına inandıklarını kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Aman dikkat: Mağdur sayısı gittikçe artıyor

4,5 saatlik yol 2 saate indi

100 ortaklı şirket kuruluyor