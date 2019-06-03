Aman dikkat!

2018 yılında Türkiye’de gerçekleşen trafik kazası sayısı 1.3 milyona yaklaşırken, bunların 186 bin 532’si ölümlü ve yaralanmalı kazalardan meydana geldi. Bu kazalarda 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken, 307 bin kişi ise yaralandı.

Türkiye’de 2018 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 217 bin 898 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89.5’inin sürücü, yüzde 8.4’ünün yaya, yüzde 0.9’unun yolcu, yüzde 0.6’sının taşıt ve yüzde 0.6’sının yol kaynaklı olduğu görüldü.

2018 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 42.9’u sürücü, yüzde 34.9’u yolcu, yüzde 22.2’si ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 75.9’unun erkek, yüzde 24.1’inin kadın, yaralananların ise yüzde 67.8’inin erkek, yüzde 32.2’sinin kadın olduğu görüldü.

2018 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 300 bin 704 taşıtın yüzde 53.2’si otomobil, yüzde 15.5’i motosiklet, yüzde 15.3’ü kamyonet, yüzde 3’ü minibüs, yüzde 2.5’i kamyon, yüzde 2.3’ü çekici, yüzde 2.2’si otobüs, yüzde 1.1’i traktör ve yüzde 4.9’u diğer taşıtlardan oluştu.

Türkiye’de 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı yüzde 10.9 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken şubat ayı yüzde 6 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 14.8 pay ile en fazla cumartesi günü ve yüzde 13.7 pay ile en az salı günü gerçekleştiği görüldü.

Ülkemiz karayolu ağında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 67.7’si gündüz, yüzde 29.7’si gece ve yüzde 2.6’sı alacakaranlıkta oldu.