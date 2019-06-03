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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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TÜRKİYE’nin 2018 yılında trafik kazası istatistikleri oldukça üzücü. Yüzde 90’ı sürücülerden kaynaklanan kazalarda 7 bine yakın vatandaşımızı kaybettik, 307 bin kişi ise yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EMG) verilerinden yola çıkarak EBS Danışmanlık’ın derlediği bilgilere göre dikkat çeken sonuçlar şöyle:

Aman dikkat

2018 yılında Türkiye’de gerçekleşen trafik kazası sayısı 1.3 milyona yaklaşırken, bunların 186 bin 532’si ölümlü ve yaralanmalı kazalardan meydana geldi. Bu kazalarda 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken, 307 bin kişi ise yaralandı.

Türkiye’de 2018 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 217 bin 898 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89.5’inin sürücü, yüzde 8.4’ünün yaya, yüzde 0.9’unun yolcu, yüzde 0.6’sının taşıt ve yüzde 0.6’sının yol kaynaklı olduğu görüldü.

2018 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 42.9’u sürücü, yüzde 34.9’u yolcu, yüzde 22.2’si ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 75.9’unun erkek, yüzde 24.1’inin kadın, yaralananların ise yüzde 67.8’inin erkek, yüzde 32.2’sinin kadın olduğu görüldü.

2018 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 300 bin 704 taşıtın yüzde 53.2’si otomobil, yüzde 15.5’i motosiklet, yüzde 15.3’ü kamyonet, yüzde 3’ü minibüs, yüzde 2.5’i kamyon, yüzde 2.3’ü çekici, yüzde 2.2’si otobüs, yüzde 1.1’i traktör ve yüzde 4.9’u diğer taşıtlardan oluştu. 

Türkiye’de 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı yüzde 10.9 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken şubat ayı yüzde 6 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 14.8 pay ile en fazla cumartesi günü ve yüzde 13.7 pay ile en az salı günü gerçekleştiği görüldü.

Ülkemiz karayolu ağında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 67.7’si gündüz, yüzde 29.7’si gece ve yüzde 2.6’sı alacakaranlıkta oldu.

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