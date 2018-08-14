Altın fiyatları öğle saatlerinde düşüş eğilimi göstermeye başladı..Gram ve çeyrek ne kadar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
14.08.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Altın fiyatları öğle saatlerinde düşüş eğilimi göstermeye başladı..Gram ve çeyrek ne kadar?

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Altın fiyatları öğle saatlerinde düşüş eğilimi göstermeye başladı..Gram ve çeyrek ne kadar?

Altın fiyatları, öğle dönemi yaklaşırken değişimini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerine yüksek başlayan altın fiyatları, ilerleyen dakikalarda düşüş eğilimi göstermeye başladı. Gram altın fiyatları piyasalarda şu dakikalarda 254 lira seviyelerinde hareket ederken, çeyrek altın için bu rakam, 419 lira seviyelerini buldu. İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Altının gramı güne düşüşle başladı. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını da 1.712 liradan satışa sunuldu. Peki, serbest piyasada son durum ne? Altın fiyatları en son ne kadar oldu?

Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,6 primle 263,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 254 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını da 1.712 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.195,32 dolardan alıcı buluyor.

 

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