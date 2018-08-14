Altın fiyatları öğle saatlerinde düşüş eğilimi göstermeye başladı..Gram ve çeyrek ne kadar?
Altın fiyatları, öğle dönemi yaklaşırken değişimini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerine yüksek başlayan altın fiyatları, ilerleyen dakikalarda düşüş eğilimi göstermeye başladı. Gram altın fiyatları piyasalarda şu dakikalarda 254 lira seviyelerinde hareket ederken, çeyrek altın için bu rakam, 419 lira seviyelerini buldu. İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Altının gramı güne düşüşle başladı. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını da 1.712 liradan satışa sunuldu. Peki, serbest piyasada son durum ne? Altın fiyatları en son ne kadar oldu?
Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,6 primle 263,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 254 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını da 1.712 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.195,32 dolardan alıcı buluyor.
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