Altının gram satış fiyatı ne kadar? 22 ayar bileziğin gramı kaç TL?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım altınlarının son değeri internette arama konusu olurken, 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı gene aranan konular arasında yer alıyor. Peki Altının gram satış fiyatı ne kadar? 22 ayar bileziğin gramı kaç TL?
Altının gram satış fiyatı bugün 277 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti. Peki çeyrek altın ve cumhuriyet altının fiyatı ne kadar oldu?
Çeyrek altının satış fiyatı 453 lira seviyesinde işlem görürken, 443 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatı 906 liradan satılırken, 883 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1863 liradan satılırken, 1836 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 254 lira olurken, 251 liradan geri alınıyor.
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