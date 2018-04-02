Altını aldık işleyip sattık

TÜRKİYE ihracatı martta 15 milyar dolar sınırını aştı ve rekor kırdı. Önceki gün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), külçe altın ihracatı hariç mart ayı ihracat rakamlarını 15.1 milyar dolar olarak açıkladı, dün de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, külçe altın dahil 15.6 milyar dolar olarak geçici verileri yayımladı. Bakanlık, ayrıca ithalat verilerini de açıklıyor. Buna göre ithalat yüzde 12.77 arttı ve 21.4 milyar dolar oldu. İhracatta da ithalatta da bir ülke var ki tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu ülke İngiltere. İngiltere ihracatta 1 milyar dolar sınırını aşmayı başarırken ithalatta da yüzde 112 artışla 1 milyar sınırını geçti ve ilk 5 ülke arasına girdi.

KÜLÇE ALTIN ALDIK

Peki İngiltere’ye diğer aylardan farklı olarak ne sattık ne aldık? TİM verileri İngiltere’ye yüzde 6898 olağanüstü artışla 139.3 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldığını ortaya koydu. Gümrük Bakanlığı yetkilileri ise yüzde 112 artan ithalatta İngiltere’den kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler grubunu içeren külçe altın ithalatının öne çıktığını belirttiler. Yani, İngiltere’den külçe altın ithal edip, yine İngiltere’ye mücevher satışı yaptık. Peki bir anda nasıl oldu? Aslında bunun işareti şubat verilerinden geldi. İngiltere’den yıllardır görülmemiş miktarda külçe altın ithal ettik ki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu 218 milyon dolarlık bir değere işaret ediyor. Ay sonunda TÜİK verilerinde martta bu miktarın aşıldığını göreceğiz. Bu durum nisanda da İngiltere’ye mücevher ihracatının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

DUBAİ VERGİ KOYDU

İngiltere ile altın ve mücevher ticareti geçen yıllarda oldukça sınırlıydı. TÜİK verilerine göre İngiltere’den altın ithalatı geçen yıl 113.6 milyon dolardı, 2016’da ise 46.3 milyon dolar. Mücevher ihracatı da aynı şekilde. Geçen yılın tamamında İngiltere’ye altın ihracatımız 26.1 milyon dolardı. Peki ne değişti? Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner’e sorduk. Güner, daha önce tüm altın alışverişlerinin Dubai’den gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: “Dubai altın alışverişine yüzde 5 vergi koyunca serbestlik bitti. Almak da satmak da avantajlı olmadı. Tüm dünya imalatın Türkiye olduğunu biliyor. Biz müsait olduğu için Dubai’den alıyorduk hammaddeyi vergi koyunca Avrupa’ya kaydırdık. İngiltere’den de İsviçre’den de alıyoruz. Dünya da Dubai’den vazgeçti. Tüm verilerde gördünüz dünyanın her yerine ihracatımız arttı. Ve bu trend artarak devam edecek. Hem ithalatta hem de ihracatta yükseliş sürecek.”

TREND ARTARAK SÜRECEK

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, Uzakdoğu’ya mücevher ihracatındaki artışın nedenini de şöyle açıkladı: “Uzak yerlerdeki ülkelerin turizm acenteleriyle anlaşma yapıyoruz, kuyumcularınızı bize getirin diye. 1100 kişilik alım heyeti ağırladık geçen günlerde ve olağanüstü alım anlaşmalarına imza atıldı. Bu da ihracat ülkelerimizin çeşitlenerek büyüyeceğini gösteriyor.”

MARTTA AÇIK 5.8 MİLYAR $

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.01 artarak, 15 milyar 599 milyon dolar oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 artarak 41 milyar 220 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 12.77 artarak 21 milyar 421 milyon dolara çıktı. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.71 artarak 37 milyar 21 milyon dolar yükselirken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72.8’e indi. Martta en çok ihraç edilen 2 milyar 671 milyon dolar ile “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını, 1 milyar 411 milyon dolar ile “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 989 milyon dolarla da “Demir ve Çelik” ihracatı takip etti. İthalatta 3 milyar 329 milyon dolarla “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslı birinci olurken, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar da 1 milyar 628 milyon dolarla dördüncü sırada yer aldı.