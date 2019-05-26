Altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları nasıl seyrediyor?
Bugün altın ne kadar sorusu, pazar sabahı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta gösterdiği artışın ardından alım-satım işlemi gerçekleştirmek isteyen kişilerin gündeminde yer alan altın fiyatları, bugün yatay seyirle 251 liradan alıcı buluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, 26 Mayıs Pazar sabah saatleri itibariyle yatay seyirle alıcı buluyor. Gram, çeyrek, yarım gibi seçeneklerle gündemde yer alan altın fiyatları, 26 Mayıs Pazar tüm seçenekleriyle merak konusu oldu. İşte, güncel altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, hafta sonuna yatay seyirle başladı.
Gram altın 249 lira alış, 251 lira satış,
Çeyrek altın 406 lira alış, 415 lira satış,
Yarım altın 813 lira alış, 830 lira satış,
Cumhuriyet altını 1674 lira alış, 1691 lira ile işlem görüyor.
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