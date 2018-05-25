Çeyrek altÄ±n ne kadar oldu? Ä°ÅŸte altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum
AkÅŸam saatlerinin yaklaÅŸmasÄ±yla birlikte altÄ±n fiyatlarÄ± da merak konusu oldu. GÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulanlarÄ±ndan olan altÄ±n fiyatlarÄ± Ã¶zellikle yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ve hediyelik altÄ±n alacak kiÅŸiler tarafÄ±ndan sorgulanÄ±yor. Peki, Ã§eyrek altÄ±n ne kadar? Gram altÄ±n ne kadar?
AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan dikkatle takip ediliyor. Ã‡eyrek altÄ±n ve gram altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n gÃ¼n iÃ§indeki fiyatlarÄ± merakla takip edilirken, altÄ±n bugÃ¼n gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±. Ã‡eyrek altÄ±n ve gram altÄ±n fiyatlarÄ± hem yatÄ±rÄ±m amacÄ±yla hem de hediyelik olarak satÄ±n almak isteyenler tarafÄ±ndan merak ediliyor. Peki altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Ä°ÅŸte geliÅŸmeler
AltÄ±nÄ±n gramÄ± gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±. Gram altÄ±n 199,5 lira, Ã§eyrek altÄ±n 329 lira ve Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.341 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 199,5 lira seviyelerinde dengeledi.
DÃ¼n, dolar kurundaki yÃ¼kseliÅŸ eÄŸiliminin etkisiyle 201,6 liraya kadar Ã§Ä±kan gram altÄ±n, gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 3,8 artÄ±ÅŸla 197,5 liradan tamamladÄ±.Â AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, bugÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 09.40 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 1 artÄ±ÅŸla 199,5 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±n 329 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 1.341 liradan satÄ±lÄ±yor.Â AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise dÃ¼nkÃ¼ yÃ¼zde 0,9'luk yÃ¼kseliÅŸ sonrasÄ±nda bugÃ¼n yÃ¼zde 0,1 deÄŸer kaybÄ±yla 1.302,7 dolar seviyesinde dengelendi.Â
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