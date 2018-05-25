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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

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Ekonomi
25.05.2018 - 11:32, Son GÃ¼ncelleme:

Çeyrek altÄ±n ne kadar oldu? Ä°ÅŸte altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

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Çeyrek altÄ±n ne kadar oldu? Ä°ÅŸte altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

AkÅŸam saatlerinin yaklaÅŸmasÄ±yla birlikte altÄ±n fiyatlarÄ± da merak konusu oldu. GÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulanlarÄ±ndan olan altÄ±n fiyatlarÄ± Ã¶zellikle yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ve hediyelik altÄ±n alacak kiÅŸiler tarafÄ±ndan sorgulanÄ±yor. Peki, Ã§eyrek altÄ±n ne kadar? Gram altÄ±n ne kadar?

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan dikkatle takip ediliyor. Ã‡eyrek altÄ±n ve gram altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n gÃ¼n iÃ§indeki fiyatlarÄ± merakla takip edilirken, altÄ±n bugÃ¼n gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±. Ã‡eyrek altÄ±n ve gram altÄ±n fiyatlarÄ± hem yatÄ±rÄ±m amacÄ±yla hem de hediyelik olarak satÄ±n almak isteyenler tarafÄ±ndan merak ediliyor. Peki altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Ä°ÅŸte geliÅŸmeler

AltÄ±nÄ±n gramÄ± gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±. Gram altÄ±n 199,5 lira, Ã§eyrek altÄ±n 329 lira ve Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.341 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 199,5 lira seviyelerinde dengeledi.

DÃ¼n, dolar kurundaki yÃ¼kseliÅŸ eÄŸiliminin etkisiyle 201,6 liraya kadar Ã§Ä±kan gram altÄ±n, gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 3,8 artÄ±ÅŸla 197,5 liradan tamamladÄ±.Â  AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, bugÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 09.40 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 1 artÄ±ÅŸla 199,5 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±n 329 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 1.341 liradan satÄ±lÄ±yor.Â  AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise dÃ¼nkÃ¼ yÃ¼zde 0,9'luk yÃ¼kseliÅŸ sonrasÄ±nda bugÃ¼n yÃ¼zde 0,1 deÄŸer kaybÄ±yla 1.302,7 dolar seviyesinde dengelendi.Â

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