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Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş.. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:

Altın fiyatlarının güne yükselişle başlamasının ardından yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler altının gram fiyatını dikkatle takip ediyorlar. Geçtiğimiz haftayı düşüş ile kapatan fiyatlar bugün 163 lira seviyesine yükseldi. Peki çeyrek altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

 Altının gramı haftaya yükselişle başladı..Gram altın 163 lira, çeyrek altın 268 lira ve Cumhuriyet altını 1.092 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 162 liradan tamamladı.  Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 163 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.327 dolardan işlem görüyor. 

Etiketler: çeyrek altın fiyatları , gram altın , altın fiyatları , SeoHaber
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