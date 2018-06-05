Altın fiyatları yükseliyor.. İşte çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altının fiyatları
Geçtiğimiz gün değer kaybeden altın fiyatları bugün güne tekrar yükselişle başladı. Altın fiyatlarındaki artış çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını da etkiledi. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 191,1 lira, çeyrek altın 314 lira ve Cumhuriyet altını 1.279 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 191,1 lira seviyelerinde dengeledi.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 190,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 191,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 314 lira, Cumhuriyet altını da 1.279 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu
dakikalarda 1.292 dolardan işlem görüyor.
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