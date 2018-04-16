Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
Altının gram fiyatı, haftanın geçtiğimiz haftanın son gününe düşüşle başlamasının ardından 175,8 lira seviyelerinde dengelendi. Peki 16 Nisan Pazartesi günü gram altın fiyatı ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte altın fiyatlarına ilişkin ilk detaylar!
13 Nisan Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 azalışla 176,4 liradan tamamladı. Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kaybederek 175,8 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 288 lira, Cumhuriyet altını da 1.176 liradan satıldı. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?
16 Nisan Pazartesi günü gram altın 177,27 liradan alınırken 177,42 liradan satılıyor. Çeyrek altın 285,58 lira alınırken 292,04 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.179,00 liradan alınıp 1.191,00 liradan satılıyor.
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