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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.09.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 23 Eylül çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 23 Eylül çeyrek altın fiyatı

Yeni haftanın ilk işlem gününün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte, altın fiyatlarının son durumu merak konusu oldu. Özellikle düğün sezonununda son günlerin olması nedeniyle, fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Peki, altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadara satılıyor?

23 Eylül'de yeni günün başlamasıyla birlikte altın fiyatları da hareketlendi. Piyasalarda altının ne kadardan işlem gördüğü, gram altın ve çeyrek altın gibi türlerin ne kadardan satıldığı özellikle yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte, yeni günde altın fiyatlarının son durumu...

Ülkemizde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği yatırım araçlarından olan altının, güncel fiyat bilgisi her gün olduğu gibi bugün de araştırılmaya devam ediyor. Çeyrek altının yeni güne nasıl başladığı ve ne kadardan alıcı bulduğu da merak konusu. İşte, 23 Eylül güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın şu saatler itibariyle 442,03 liradan alınırken, 452,04 liraya satılıyor.

GRAM ALTIN: Sabah saatlerinden itibaren düşüş trendinde olan gram altının fiyatı ise 279,22 lira seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1.852 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 904 lira civarında işlem görüyor.

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