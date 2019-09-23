Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 23 Eylül çeyrek altın fiyatı
Yeni haftanın ilk işlem gününün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte, altın fiyatlarının son durumu merak konusu oldu. Özellikle düğün sezonununda son günlerin olması nedeniyle, fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Peki, altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadara satılıyor?
23 Eylül'de yeni günün başlamasıyla birlikte altın fiyatları da hareketlendi. Piyasalarda altının ne kadardan işlem gördüğü, gram altın ve çeyrek altın gibi türlerin ne kadardan satıldığı özellikle yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte, yeni günde altın fiyatlarının son durumu...
Ülkemizde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği yatırım araçlarından olan altının, güncel fiyat bilgisi her gün olduğu gibi bugün de araştırılmaya devam ediyor. Çeyrek altının yeni güne nasıl başladığı ve ne kadardan alıcı bulduğu da merak konusu. İşte, 23 Eylül güncel altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın şu saatler itibariyle 442,03 liradan alınırken, 452,04 liraya satılıyor.
GRAM ALTIN: Sabah saatlerinden itibaren düşüş trendinde olan gram altının fiyatı ise 279,22 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1.852 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 904 lira civarında işlem görüyor.
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