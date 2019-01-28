28 Ocak çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu?
Ocak ayının son haftası başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki son durum ve Kapalıçarşı'da açılış fiyatları, an be an takip edilmeye devam etti ve son durum araştırmaları hız kazandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından altının, yeni haftaya nasıl başladığı ve altının gram fiyatının ne kadardan işlem gördüğü, günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Özellikle çeyrek altındaki son durum vatandaşlarca sorgulanıyor. İşte, piyasalardan güncel 28 Ocak altın fiyatları...
28 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 358,58 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 350 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı bugüne yükseliş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 220,25 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,444 liradan alınırken 1,466 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 717 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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