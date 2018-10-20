Altın fiyatları yeni hafta öncesi ne kadar? 20 Ekim gram ve çeyrek fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
20.10.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Altın fiyatları yeni hafta öncesi ne kadar? 20 Ekim gram ve çeyrek fiyatları

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Altın fiyatları yeni hafta öncesi ne kadar? 20 Ekim gram ve çeyrek fiyatları

Altın fiyatları 20 Ekim Cumartesi günü piyasalara yansıyan son fiyatları ile merak konusu olmaya devam ediyor. Altın fiyatları, özellikle çeyrek ve gram seçenekleriyle sorgulanıyor. Peki, haftayı 222 lira seviyesinde kapatan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, hafta sonu düğün ve etkinlikler için takılarını yapmak isteyen vatandaşların araştırdığı altın fiyatları bilgisi

Altın fiyatları, hafta sonu fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 20 Ekim Cumartesi günü piyasalardaki son fiyatlamaları merak eden vatandaşlar, altın fiyatları konusunda internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 20 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğün sezonunun devam etmesi dolayısıyla en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 20 Ekim 2018 Cumartesi günü çeyrek altın 367 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 222 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.483 liradan alınıp 1.498 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 735 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

EN FAZLA KAYBETTİREN EURO OLDU 

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,21, altın yüzde 4,04, dolar yüzde 4,84 ve avro da yüzde 5,28 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.553,94 puanı, en düşük ise 96.335,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,21 azalışla 96.454,57 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,04 azalışla 223,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,93 kayıpla 1.491,00 liraya indi. Geçen hafta 379,00 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da 364,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,84 azalarak 5,6450 liraya, avro da yüzde 5,28'lik kayıpla 6,4890 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,65 değer kazanırken, yatırım fonları yüzde 0,14 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,45 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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