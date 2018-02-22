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Altın fiyatları son olarak ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatı

Hürriyet Haber
22.02.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları merakla takip ediliyor. Altın piyasası geçtiğimiz haftadan beri hareketli günlere sahne olurken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum

Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 161,6 lira, çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını 1.082 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,6 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın fiyatları ise 264 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 161,4 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 161,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.082 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.323 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: gram altın
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