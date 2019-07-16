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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.07.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın rağbet görüyor

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın rağbet görüyor

Piyasaları kapalı olduğu 15 Temmuz ardından altın piyasalarından ilk veriler gelmeye başladı. Özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlara gidecek olan vatandaşlar, altın fiyatlarını an be an takip ederek doğru zamanı bekliyor. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altının güncel fiyatı...

"Bu devirde duyguları olan birinin iyi olabilmesi mümkün mü?"Yaz aylarının gelişiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Düğünlere giden davetlilerin, altının fiyatındaki artışa rağmen, takı olarak yine çeyrek altına rağbet gösteriyor. Peki, altın fiyatlarında son durum, gram ve çeyrek altın ne kadar?

16 Temmuz 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 415,38 lira, satış fiyatı ise 425,69 lira seviyesinde yer alıyor. Spot piyasada gram altın alış fiyatı 259,54 lira, satış fiyatı 259,64 liradan işlem görüyor.

Düğünlerin geleneksel takısı artışa rağmen çeyrek altın

Bursa’da yaz aylarının gelişi, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, hem yeni evlenecek çiftler, hem de düğünlere katılacak vatandaşlar, takı için kuyumcuların yolunu tuttu.Altının gram fiyatındaki artış ise vatandaşları ekonomik olarak zorlamaya başladı. Ancak yine de kuyumcuların tercihi çeyrek altın oldu.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, fiyat farkına karşın çeyrek altın satışlarının gramdan daha fazla olduğunu belirterek, bu durumun Türk örf ve adetlerinden kaynaklandığı söyledi. Altıkardeş, Türk insanının, ’bize takılan neyse, biz de onun karşılığında aynısını takmalıyız’ gibi bir zorunluluk hissettiğini ifade etti. İsa Altıkardeş, "Herkeste çeyrek altının yerine gram altının daha fazla satıldığı düşüncesi var. İnanın ki öyle bir şey yok. Bugün çeyrek altın günde 50 adet satılıyorsa, gram altın da 15 adet satılıyor. Gram altının, çeyrek altını satışta geçebilecek gibi bir pozisyonu görünmüyor. Bu bahsettiğimiz şey; fiyat ile bağlantılı değil, insanların kültürel olarak karşılığını ödeme isteği için bu şekilde bir yaklaşımda bulunuluyor diye konuştu.

TAKSİT İMKANI RAHATLATTI

Altın alışverişinde daha önce taksitle alış imkanının bulunmadığını, ancak günümüzde vatandaşların 4 taksite kadar altın alışverişi yapabildiğini dile getiren Altıkardeş, bu durumun düğün yapacak çiftlerin elini kolaylaştırdığını söyledi. Altıkardeş, "Taksit imkanı da tekrar devreye girdiğinden dolayı düğün alışverişini erteleyenler tekrar alışveriş yapmaya başladı ifadelerini kullandı.

 

 

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