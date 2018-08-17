Altın fiyatları ne kadar oldu? Bu sabah çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
17.08.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bu sabah çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Bu sabah çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Güne 219 lira seviyesinde başlayan gram altın fiyatları, çeyrekte ise 357 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, düğün sezonu olması dolayısıyla birçok vatandaşın merakla araştırdığı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasalardan gelen son bilgilerle birlikte altın fiyatları hakkında detaylar

Altın fiyatları, sabah saatlerini 219 lira seviyesinde başladı. Gram altın fiyatlarındaki seyrediş, çeyrek, yarım altın ve Cumhuriyet altını almak isteyenlerin de gündemindeki konu oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek fiyatlarındaki son durum

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 218,2 lira seviyelerinde dengelendi. 

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 219,6 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 218,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 357 lira, Cumhuriyet altını da 1.458 liradan satılıyor. 

Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1.175,00 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki sert düşüşlerin etkisiyle altının gram fiyatının gerilediğini kaydetti. 

Gelecek hafta Kapalıçarşı'nın Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatan Memiş, piyasalardaki dalgalı seyrin devam edeceğini ve altının gram fiyatında 190-250 lira aralığını takip edeceklerini söyledi. 

Altının ons fiyatındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve gelecek hafta toparlanabileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.172 doların destek, 1.179 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

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