Altın fiyatları ne kadar oldu? Bu sabah çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Güne 219 lira seviyesinde başlayan gram altın fiyatları, çeyrekte ise 357 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, düğün sezonu olması dolayısıyla birçok vatandaşın merakla araştırdığı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasalardan gelen son bilgilerle birlikte altın fiyatları hakkında detaylar
Altın fiyatları, sabah saatlerini 219 lira seviyesinde başladı. Gram altın fiyatlarındaki seyrediş, çeyrek, yarım altın ve Cumhuriyet altını almak isteyenlerin de gündemindeki konu oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek fiyatlarındaki son durum
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 218,2 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 219,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 218,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 357 lira, Cumhuriyet altını da 1.458 liradan satılıyor.
Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1.175,00 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki sert düşüşlerin etkisiyle altının gram fiyatının gerilediğini kaydetti.
Gelecek hafta Kapalıçarşı'nın Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatan Memiş, piyasalardaki dalgalı seyrin devam edeceğini ve altının gram fiyatında 190-250 lira aralığını takip edeceklerini söyledi.
Altının ons fiyatındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve gelecek hafta toparlanabileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.172 doların destek, 1.179 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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