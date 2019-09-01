Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Eylül çeyrek altın fiyatı
Eylül ayının ilk gününde altın fiyatlarının ne kadardan seyrettiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle çeyrek altının son durumu, düğünler için hediyelik almak isteyen vatandaşların yanı sıra yatırım amacıyla çeyrek altın alan vatandaşlar tarafından da sorgulanıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadardan işlem görüyor?
Türk kültüründe önemli bir yeri olan çeyrek altın, düğün sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala, fiyatı en çok merak edilen altın türleri arasında yer alıyor. İşte, 1 Eylül 2019 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 465,16 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 454,86 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Sabah saatlerinden itibaren yükseliş trendinde olan gram altının fiyatı ise 285,09 seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1.913 liradan işlem görüyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın da 930,31 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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