Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı... Altın fiyatları bugün ne kadar?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGram altın yeni haftaya yükselişle başladı... Altın fiyatları bugün ne kadar?
GeriEkonomi Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
02.07.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı... Altın fiyatları bugün ne kadar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı... Altın fiyatları bugün ne kadar?

Seçim öncesindeki haftayı 191 liranın üzerinde tamamlayan altının gram fiyatı, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve 6 haftanın en düşük seviyesi olan 183,30 liraya kadar geriledi. Hem iç hem de dış siyasetten doğrudan etkilenen altın fiyatları yeni haftaya da hareketli başladı. Peki çeyrek ve gram altın en son ne kadar oldu? 2 Temmuz tarihli altın fiyatları

Son verilerle altın fiyatları yatırımcıların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Yaz aylarının gelmesi ve düğün merasimlerinin artış göstermesi sebebiyle hayli rağbet gören altın fiyatları, binlerce kişinin sorguladığı husus oldu. Peki, altın fiyatları haftanın ilk günü itibariyle ne kadar oldu? İşte, günün gram ve çeyrek altın fiyatları

Döviz kurlarındaki düşüşe paralel geçen hafta yüzde 3,3'lük değer kaybı gözlenen altının gram fiyatı, haziran ayının son işlem gününü 184,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, temmuz ayının ilk haftasına ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,54 artışla 185,7 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

185,81 liradan alınırken 185,88 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 294,34 liradan alınırken 301,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 586,85 liradan alınıp, 602,13 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.214,00 liradan alınıp 1.227,00 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da 1.240 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,32 düşüşle 1.249,2 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta düşüş trendinde olan altının fiyatlarının, temmuz ayının ilk haftasına yükselişle başladığını söyledi.
Temmuz ayında küresel ve yurt içi piyasalarda kısa vadeli düşüş yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, "27. hükümet kabinesinin açıklanmasıyla yeni ekonomi yönetimi, piyasalarda iyimserliğe neden olabilir. Haftaya açıklanması beklenen yeni kabine, yabancı yatırımcıların da sermaye akışını hızlandırabilir. Söz konusu gelişmelerle, temmuz ayında altının ons fiyatında 1.220-1.280 dolar, altının gram fiyatında ise 175-188 lira bandını takip edeceğiz." diye konuştu.
Memiş, bugün yurt içi piyasalarda İSO imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), yurt dışında ise yoğun veri akışının izleneceğini aktararak, ons altının 1.248-1.256 dolar, gram altının ise 183,50-186,50 lira bandında seyretmesini beklediğini bildirdi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Hayatımız dur-kalk... O anlardan minimum hasarla nasıl çıkılır?

Çin piyasasında "finansal panik" endişesi

Pamukta 1 milyon tona doğru

Türkiye tavuğuna Irak'ta ek vergi engeli