Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Seçim öncesindeki haftayı 191 liranın üzerinde tamamlayan altının gram fiyatı, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve 6 haftanın en düşük seviyesi olan 183,30 liraya kadar geriledi. Hem iç hem de dış siyasetten doğrudan etkilenen altın fiyatları yeni haftaya da hareketli başladı. Peki çeyrek ve gram altın en son ne kadar oldu? 2 Temmuz tarihli altın fiyatları
Son verilerle altın fiyatları yatırımcıların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Yaz aylarının gelmesi ve düğün merasimlerinin artış göstermesi sebebiyle hayli rağbet gören altın fiyatları, binlerce kişinin sorguladığı husus oldu. Peki, altın fiyatları haftanın ilk günü itibariyle ne kadar oldu? İşte, günün gram ve çeyrek altın fiyatları
Döviz kurlarındaki düşüşe paralel geçen hafta yüzde 3,3'lük değer kaybı gözlenen altının gram fiyatı, haziran ayının son işlem gününü 184,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, temmuz ayının ilk haftasına ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,54 artışla 185,7 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
185,81 liradan alınırken 185,88 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 294,34 liradan alınırken 301,07 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın 586,85 liradan alınıp, 602,13 liradan satılıyor
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.214,00 liradan alınıp 1.227,00 liradan satılıyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da 1.240 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,32 düşüşle 1.249,2 dolardan alıcı buluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta düşüş trendinde olan altının fiyatlarının, temmuz ayının ilk haftasına yükselişle başladığını söyledi.
Temmuz ayında küresel ve yurt içi piyasalarda kısa vadeli düşüş yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, "27. hükümet kabinesinin açıklanmasıyla yeni ekonomi yönetimi, piyasalarda iyimserliğe neden olabilir. Haftaya açıklanması beklenen yeni kabine, yabancı yatırımcıların da sermaye akışını hızlandırabilir. Söz konusu gelişmelerle, temmuz ayında altının ons fiyatında 1.220-1.280 dolar, altının gram fiyatında ise 175-188 lira bandını takip edeceğiz." diye konuştu.
Memiş, bugün yurt içi piyasalarda İSO imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), yurt dışında ise yoğun veri akışının izleneceğini aktararak, ons altının 1.248-1.256 dolar, gram altının ise 183,50-186,50 lira bandında seyretmesini beklediğini bildirdi.
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