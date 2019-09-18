Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 18 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın üçüncü işlem günü altın fiyatlarının ne kadar olduğu en çok aranan konulardan biri oldu. Piyasalarda güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 274,9 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.843 liradan satıldı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 18 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.
Çarşamba günü altın fiyatlarında yaşanan değişim gün boyu ekonomi grafiklerinden takip edildi. Piyasaların kapanmasının ardından Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 274,70 liradan tamamladı. Peki, gram altın ne kadardan alıcı buluyor? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447,00 lira, Cumhuriyet altını 1.830,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 274,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,60 275,80 274,50 274,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.816,00 1.837,00 1.809,00 1.830,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 250,00 254,00
Lira(Tam) Ziynet 1.775,00 1.795,00 1.768,00 1.788,00
Yarım Ziynet 888,00 898,00 884,00 894,00
Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 442,00 447,00
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